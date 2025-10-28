https://sarabic.ae/20251028/رئيس-موزمبيق-لدينا-علاقات-جيدة-جدا-مع-روسيا-1106458394.html
رئيس موزمبيق: لدينا علاقات جيدة جدا مع روسيا
قال رئيس موزمبيق دانييل تشابو إنه ينوي زيارة روسيا ربما في أوائل عام 2026، مشيرا إلى أن زيارة وزير خارجية البلاد لموسكو في يوليو/ تموز الماضي، ساهمت في تعزيز
جنيف - سبوتنيك. وقال تشابو لـ "سبوتنيك": "سنزور روسيا، نعم، لأنها دولة تربطنا بها علاقات جيدة جدا"، مضيفا: "لا أستطيع الجزم بإمكانية القيام بذلك قبل نهاية هذا العام، لأن جدول الأعمال بين روسيا وموزمبيق يزداد ازدحاما".وتابع: "لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنتمكن من زيارة روسيا بحلول عام 2026، وربما في بدايته".وأشار إلى أن زيارة وزيرة الخارجية الموزمبيقية ماريا مانويلا لوكاس إلى موسكو في يوليو أتاحت للبلاد البدء في التحضير للزيارة.وفي يوليو الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تقيم عاليا موقف موزمبيق في الأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية، ونقيم موقفها تجاه الإجراءات والعقوبات المناهضة لروسيا.وتابع: "نتقدم بجزيل الشكر لأصدقائنا على دعم المبادرات الروسية في الجلسة العامة لمكافحة تمجيد النازية وعدم نشر الأسلحة في الفضاء"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للنظر في جميع المناشدات المقدمة من موزمبيق بشأن قضايا القدرة الدفاعية للجمهورية في مجال مكافحة الإرهاب.
