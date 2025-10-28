https://sarabic.ae/20251028/هدية-شخصية-من-اليابان-تلامس-قلب-ترامب-فيديو-1106479774.html
هدية شخصية من اليابان تلامس قلب ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
أهدت رئيسة الوزراء ترامب حقيبة غولف موقعة من لاعب الغولف المحترف هيديكي ماتسوياما، إضافة إلى مضرب خاصة برئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتأتي هذه البادرة تقديرًا للعلاقات الوثيقة بين اليابان والولايات المتحدة، واحتفاءً باهتمام الرئيس الأمريكي برياضة الغولف، التي تعد واحدة من الرياضات المفضلة لديه.وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة.يقوم ترامب بزيارة رسمية إلى اليابان تستغرق ثلاثة أيام. وفي اليوم السابق، التقى الإمبراطور ناروهيتو.أمريكا واليابان توقعان اتفاقية حول "تأمين إمدادات" المعادن النادرة
