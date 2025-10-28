هدية شخصية من اليابان تلامس قلب ترامب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/هدية-شخصية-من-اليابان-تلامس-قلب-ترامب-فيديو-1106479774.html
هدية شخصية من اليابان تلامس قلب ترامب... فيديو
هدية شخصية من اليابان تلامس قلب ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
قدمت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الرسمية إلى طوكيو، مجموعة من الهدايا التذكارية الرياضية. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T12:49+0000
2025-10-28T12:58+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106464186_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5738e48069c48aa68372f306c4d75960.jpg
أهدت رئيسة الوزراء ترامب حقيبة غولف موقعة من لاعب الغولف المحترف هيديكي ماتسوياما، إضافة إلى مضرب خاصة برئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتأتي هذه البادرة تقديرًا للعلاقات الوثيقة بين اليابان والولايات المتحدة، واحتفاءً باهتمام الرئيس الأمريكي برياضة الغولف، التي تعد واحدة من الرياضات المفضلة لديه.وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة.يقوم ترامب بزيارة رسمية إلى اليابان تستغرق ثلاثة أيام. وفي اليوم السابق، التقى الإمبراطور ناروهيتو.أمريكا واليابان توقعان اتفاقية حول "تأمين إمدادات" المعادن النادرة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106464186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_090d9b383dcd2d67afdb5ffd50d16932.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

هدية شخصية من اليابان تلامس قلب ترامب... فيديو

12:49 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 28.10.2025)
© AP Photo / Franck Robichonالرئبس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في اليابان
الرئبس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Franck Robichon
تابعنا عبر
قدمت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الرسمية إلى طوكيو، مجموعة من الهدايا التذكارية الرياضية.
أهدت رئيسة الوزراء ترامب حقيبة غولف موقعة من لاعب الغولف المحترف هيديكي ماتسوياما، إضافة إلى مضرب خاصة برئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتأتي هذه البادرة تقديرًا للعلاقات الوثيقة بين اليابان والولايات المتحدة، واحتفاءً باهتمام الرئيس الأمريكي برياضة الغولف، التي تعد واحدة من الرياضات المفضلة لديه.
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة.
يقوم ترامب بزيارة رسمية إلى اليابان تستغرق ثلاثة أيام. وفي اليوم السابق، التقى الإمبراطور ناروهيتو.
أمريكا واليابان توقعان اتفاقية حول "تأمين إمدادات" المعادن النادرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала