أمريكا واليابان توقعان اتفاقية حول "تأمين إمدادات" المعادن النادرة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية

وقال البيت الأبيض في بيان: "الاتفاق الذي وقّعه ترامب وتاكايتشي في طوكيو حول تأمين إمدادات المعادن النادرة، والبلدان يعتزمان التعاون باستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار المنسّق من أجل تسريع تطوير أسواق متنوعة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة".ويأتي هذا الإطار المشترك ليؤسس لتعاون وثيق بين البلدين، إذ أشار البيت الأبيض إلى أنه في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقيع، تعتزم كل من اليابان والولايات المتحدة اتخاذ تدابير فعالة لدعم المشاريع الهادفة إلى إنتاج المنتج النهائي للمعادن، لتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول الأخرى ذات التفكير المماثل.وأوضح البيان أن البلدين يخططان لتحقيق تنمية سريعة لأسواق متنوعة وسائلة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وذلك من خلال استخدام منسق لأدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار.يأتي هذا التوقيع خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية لليابان التي تستمر ثلاثة أيام، والتقى، يوم الاثنين،، بالإمبراطور الياباني ناروهيتو.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأن العلاقات الأمريكية اليابانية ستكون أقوى من أي وقت مضى، وأعرب عن استعداده للتعاون مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.وقال ترامب خلال لقائه مع تاكايتشي: "لطالما كنت أكنّ حبًا كبيرًا واحترامًا عميقًا لليابان، وأود أن أقول إن هذه العلاقة ستكون أقوى من أي وقت مضى. وأتطلع إلى العمل معكم نيابة عن بلدنا" .وأشار الزعيم الأمريكي أيضًا إلى أنه ورئيسة الوزراء اليابانية سيوقعان اتفاقية تجارية جديدة، وصفها بأنها عادلة للغاية.يقوم ترامب بزيارة رسمية إلى اليابان تستغرق ثلاثة أيام. وفي اليوم السابق، التقى الإمبراطور ناروهيتو.طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانيةترامب حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة: شعبيتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق

