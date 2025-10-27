https://sarabic.ae/20251027/ترامب-يعلن-استعداده-للقاء-زعيم-كوريا-الديمقراطية-خلال-جولته-الآسيوية-1106435651.html
ترامب يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الديمقراطية خلال جولته الآسيوية
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لتوسيع جولته الآسيوية التي تشمل 3 دول، لتتضمن عقد لقاء مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن ترامب أعرب عن رغبته الواضحة في لقاء كيم جونغ أون.ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين على متن طائرته الرئاسية: "من الممكن تمديد الجولة الآسيوية إذا وافق زعيم كوريا الديمقراطية على عقد اللقاء".ومن المقرر أن تستمر جولة ترامب الآسيوية نحو أسبوع إذا وافق كيم جونغ أون، بحسب ترامب، الذي اعتبر أن ترتيب الاجتماع سيكون أمرا سهلا إلى حد كبير.وتشير الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم عقد لقاء مباشر بين ترامب وكيم جونغ أون، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن احتمال حدوث ذلك ليس كبيرا خاصة أن جدول الزيارة مزدحم ولا يتضمن أي لقاءات زعيم كوريا الديمقراطية حتى الآن.يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ تشهد حالة من الترقب، في ظل تأكيدات كوريا الديمقراطية على أنها لن تتراجع عن كونها دولة نووية، ومساعي واشنطن لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول قدراتها النووية والصاروخية.ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة "دورها" في الدبلوماسية الآسيوية، بينما ما تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019، التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن ترامب أعرب عن رغبته الواضحة في لقاء كيم جونغ أون.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي
قال للصحفيين على متن طائرته الرئاسية: "من الممكن تمديد الجولة الآسيوية إذا وافق زعيم كوريا الديمقراطية على عقد اللقاء".
ومن المقرر أن تستمر جولة ترامب الآسيوية نحو أسبوع إذا وافق كيم جونغ أون، بحسب ترامب، الذي اعتبر أن ترتيب الاجتماع سيكون أمرا سهلا إلى حد كبير.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم عقد لقاء مباشر
بين ترامب وكيم جونغ أون، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن احتمال حدوث ذلك ليس كبيرا خاصة أن جدول الزيارة مزدحم ولا يتضمن أي لقاءات زعيم كوريا الديمقراطية حتى الآن.
يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ تشهد حالة من الترقب، في ظل تأكيدات كوريا الديمقراطية على أنها لن تتراجع عن كونها دولة نووية، ومساعي واشنطن لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول قدراتها النووية والصاروخية.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة "دورها" في الدبلوماسية الآسيوية
، بينما ما تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019، التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.