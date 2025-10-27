ترامب يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الديمقراطية خلال جولته الآسيوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/ترامب-يعلن-استعداده-للقاء-زعيم-كوريا-الديمقراطية-خلال-جولته-الآسيوية-1106435651.html
ترامب يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الديمقراطية خلال جولته الآسيوية
ترامب يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الديمقراطية خلال جولته الآسيوية
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لتوسيع جولته الآسيوية التي تشمل 3 دول، لتتضمن عقد لقاء مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T11:03+0000
2025-10-27T11:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096747937_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bf51fd8701fbb79c8e4b42d4e41e8fbd.jpg
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن ترامب أعرب عن رغبته الواضحة في لقاء كيم جونغ أون.ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين على متن طائرته الرئاسية: "من الممكن تمديد الجولة الآسيوية إذا وافق زعيم كوريا الديمقراطية على عقد اللقاء".ومن المقرر أن تستمر جولة ترامب الآسيوية نحو أسبوع إذا وافق كيم جونغ أون، بحسب ترامب، الذي اعتبر أن ترتيب الاجتماع سيكون أمرا سهلا إلى حد كبير.وتشير الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم عقد لقاء مباشر بين ترامب وكيم جونغ أون، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن احتمال حدوث ذلك ليس كبيرا خاصة أن جدول الزيارة مزدحم ولا يتضمن أي لقاءات زعيم كوريا الديمقراطية حتى الآن.يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ تشهد حالة من الترقب، في ظل تأكيدات كوريا الديمقراطية على أنها لن تتراجع عن كونها دولة نووية، ومساعي واشنطن لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول قدراتها النووية والصاروخية.ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة "دورها" في الدبلوماسية الآسيوية، بينما ما تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019، التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.
https://sarabic.ae/20250908/ترامب-لا-يستبعد-زيارة-اليابان-وكوريا-الجنوبية-هذا-الخريف-1104606456.html
https://sarabic.ae/20250825/ترامب-يعتزم-لقاء-زعيم-كوريا-الديمقراطية-هذا-العام-أو-العام-المقبل-1104123425.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096747937_31:0:919:666_1920x0_80_0_0_8a38195401283b53bd0c84591ea03b78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ترامب يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الديمقراطية خلال جولته الآسيوية

11:03 GMT 27.10.2025
© AP Photo / Susan Walshزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لتوسيع جولته الآسيوية التي تشمل 3 دول، لتتضمن عقد لقاء مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن ترامب أعرب عن رغبته الواضحة في لقاء كيم جونغ أون.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
ترامب لا يستبعد زيارة اليابان وكوريا الجنوبية هذا الخريف
8 سبتمبر, 02:30 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين على متن طائرته الرئاسية: "من الممكن تمديد الجولة الآسيوية إذا وافق زعيم كوريا الديمقراطية على عقد اللقاء".
ومن المقرر أن تستمر جولة ترامب الآسيوية نحو أسبوع إذا وافق كيم جونغ أون، بحسب ترامب، الذي اعتبر أن ترتيب الاجتماع سيكون أمرا سهلا إلى حد كبير.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
ترامب يرغب لقاء زعيم كوريا الديمقراطية "هذا العام" أو العام المقبل
25 أغسطس, 18:23 GMT
وتشير الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم عقد لقاء مباشر بين ترامب وكيم جونغ أون، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن احتمال حدوث ذلك ليس كبيرا خاصة أن جدول الزيارة مزدحم ولا يتضمن أي لقاءات زعيم كوريا الديمقراطية حتى الآن.
يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ تشهد حالة من الترقب، في ظل تأكيدات كوريا الديمقراطية على أنها لن تتراجع عن كونها دولة نووية، ومساعي واشنطن لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول قدراتها النووية والصاروخية.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة "دورها" في الدبلوماسية الآسيوية، بينما ما تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019، التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала