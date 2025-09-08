https://sarabic.ae/20250908/ترامب-لا-يستبعد-زيارة-اليابان-وكوريا-الجنوبية-هذا-الخريف-1104606456.html
ترامب لا يستبعد زيارة اليابان وكوريا الجنوبية هذا الخريف
ترامب لا يستبعد زيارة اليابان وكوريا الجنوبية هذا الخريف
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بزيارة إلى اليابان وكوريا الجنوبية خلال الخريف المقبل. 08.09.2025
واشنطن-سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بشأن خططه المحتملة لزيارة البلدين، "ربما، أعني سنرى. لكن سيكون من المثير جدا ما سينتج عن ذلك".وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق بأن ترامب وأقرب مستشاريه يستعدون "بهدوء" لرحلة إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر المقبل للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لوزراء التجارة.كما ذكرت القناة أن إدارة الرئيس الأمريكي تولي اهتماما خاصا لتنظيم لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش القمة.
واشنطن-سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بشأن خططه المحتملة لزيارة البلدين، "ربما، أعني سنرى. لكن سيكون من المثير جدا ما سينتج عن ذلك".
وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق بأن ترامب وأقرب مستشاريه
يستعدون "بهدوء" لرحلة إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر المقبل للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لوزراء التجارة.
كما ذكرت القناة أن إدارة الرئيس الأمريكي تولي اهتماما خاصا لتنظيم لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش القمة.