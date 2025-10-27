https://sarabic.ae/20251027/ترامب-حول-احتمال-ترشحه-لولاية-ثالثة-شعبيتي-في-أعلى-مستوياتها-على-الإطلاق-1106428453.html

ترامب حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة: شعبيتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق

في معرض تعليقه على إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه "لم يفكر في الأمر"، لكن شعبيته "في أعلى مستوياتها على... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول نيته الترشح لولاية جديدة: "لم أفكر في الأمر حقا. كما تعلمون، لدينا مرشحون رائعون".وفي وقت سابق، كشف مستشار ترامب السابق ستيف بانون، أن هناك خطة يمكن بموجبها أن يصبح الزعيم الأمريكي الحالي رئيسًا مرة أخرى في عام 2028وفي وقت سابق، خلال مقابلة مع قناة "NBC"، كانت أحد الأسئلة التي وُجهت لترامب، حول إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فأجاب: "هناك طرق لتحقيق ذلك".وأضاف ترامب: "أنا لا أمزح، الكثير يريدون مني أن أفعل ذلك، وأقول لهم ببساطة، أمامنا طريق طويل. كما تعلمون، ما زلنا في بداية الإدارة الحالية".مع ذلك، ينص أحد تعديلات الدستور الأمريكي على أنه لا يجوز لأي شخص تولي الرئاسة لأكثر من فترتين، مدة كل منهما أربع سنوات، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقًا يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور.الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف بسبب الإغلاق الحكوميفنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة "مرتبطين مباشرة" بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية

