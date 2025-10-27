عربي
لافروف يجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية في موسكو - عاجل
ترامب حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة: شعبيتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق
ترامب حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة: شعبيتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق
سبوتنيك عربي
في معرض تعليقه على إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه "لم يفكر في الأمر"، لكن شعبيته "في أعلى مستوياتها على... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
في معرض تعليقه على إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه "لم يفكر في الأمر"، لكن شعبيته "في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وقال ترامب، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول نيته الترشح لولاية جديدة: "لم أفكر في الأمر حقا. كما تعلمون، لدينا مرشحون رائعون".

وأضاف: "لكن شعبيتي أفضل من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق، كشف مستشار ترامب السابق ستيف بانون، أن هناك خطة يمكن بموجبها أن يصبح الزعيم الأمريكي الحالي رئيسًا مرة أخرى في عام 2028
وفي وقت سابق، خلال مقابلة مع قناة "NBC"، كانت أحد الأسئلة التي وُجهت لترامب، حول إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فأجاب: "هناك طرق لتحقيق ذلك".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
ترامب عن تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم
06:49 GMT
وأضاف ترامب: "أنا لا أمزح، الكثير يريدون مني أن أفعل ذلك، وأقول لهم ببساطة، أمامنا طريق طويل. كما تعلمون، ما زلنا في بداية الإدارة الحالية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عام 2028. ولم يستبعد ترامب سابقًا الترشح لولاية ثالثة، مُصرحا بوجود "خيارات" أمامه.

مع ذلك، ينص أحد تعديلات الدستور الأمريكي على أنه لا يجوز لأي شخص تولي الرئاسة لأكثر من فترتين، مدة كل منهما أربع سنوات، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقًا يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور.
الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف بسبب الإغلاق الحكومي
فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة "مرتبطين مباشرة" بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
