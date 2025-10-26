https://sarabic.ae/20251026/الخزانة-الأمريكية-رواتب-العسكريين-الأمريكيين-قد-تتوقف-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106418952.html
الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف بسبب الإغلاق الحكومي
الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف بسبب الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت الإغلاق الحكومي، الذي يشل عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية منذ مطلع الشهر الجاري، قد يتسبب في توقف صرف رواتب العسكريين... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T17:34+0000
2025-10-26T17:34+0000
2025-10-26T17:34+0000
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الجيش الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101426/91/1014269137_0:49:3471:2001_1920x0_80_0_0_f4ac8ed9dc69368722b7c19a418638d3.jpg
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن الوزارة قادرة على دفع الرواتب في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقط، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد.وتابع: "لكن بحلول منتصف نوفمبر المقبل، قد لا يتمكن الجنود وأفراد القوات المسلحة، الذين يخاطرون بحياتهم، من الحصول على رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي".تأتي تصريحات وزير المالية الأمريكي في الوقت الذي قالت فيه النائبة الجمهورية بالكونغرس آنا بولينا، إنها تتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى نهاية الشهر المقبل.وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ مطلع الشهر الجاري، بسبب فشل فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.
https://sarabic.ae/20251025/البنتاغون-يقبل-تبرعا-من-مجهول-لدفع-رواتب-الجنود-خلال-الإغلاق-الحكومي-1106376090.html
https://sarabic.ae/20251026/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-الإغلاق-الحكومي-الأميركي-قد-يستمر-حتى-نهاية-نوفمبر-المقبل-1106416171.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101426/91/1014269137_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_22637e8b1c5b51102e21b6181b198983.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الجيش الأمريكي
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الجيش الأمريكي
الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف بسبب الإغلاق الحكومي
قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت الإغلاق الحكومي، الذي يشل عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية منذ مطلع الشهر الجاري، قد يتسبب في توقف صرف رواتب العسكريين الأمريكيين منتصف الشهر المقبل.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن الوزارة قادرة على دفع الرواتب
في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقط، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد.
وتابع: "لكن بحلول منتصف نوفمبر المقبل، قد لا يتمكن الجنود وأفراد القوات المسلحة، الذين يخاطرون بحياتهم، من الحصول على رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي".
تأتي تصريحات وزير المالية الأمريكي في الوقت الذي قالت فيه النائبة الجمهورية بالكونغرس آنا بولينا، إنها تتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى نهاية الشهر المقبل.
وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية
منذ مطلع الشهر الجاري، بسبب فشل فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات
الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.