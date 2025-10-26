https://sarabic.ae/20251026/الخزانة-الأمريكية-رواتب-العسكريين-الأمريكيين-قد-تتوقف-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106418952.html

الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف بسبب الإغلاق الحكومي

قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت الإغلاق الحكومي، الذي يشل عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية منذ مطلع الشهر الجاري، قد يتسبب في توقف صرف رواتب العسكريين... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن الوزارة قادرة على دفع الرواتب في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقط، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد.وتابع: "لكن بحلول منتصف نوفمبر المقبل، قد لا يتمكن الجنود وأفراد القوات المسلحة، الذين يخاطرون بحياتهم، من الحصول على رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي".تأتي تصريحات وزير المالية الأمريكي في الوقت الذي قالت فيه النائبة الجمهورية بالكونغرس آنا بولينا، إنها تتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى نهاية الشهر المقبل.وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية منذ مطلع الشهر الجاري، بسبب فشل فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الخاصة بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.ويعني الإغلاق الحكومي توقف المؤسسات الفيدرالية الرئيسية التي تعتمد التمويل المباشر من الكونغرس، وهي أزمة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتتسبب في شلل حكومي باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه قد يستغل هذا الأمر في تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، بينما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيا.

