أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/بمشاركة-سوتنيك-انطلاق-منتدى-الإعلام-العربي-في-بيروت--1106507621.html
بمشاركة "سبوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
بمشاركة "سبوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
سبوتنيك عربي
ينعقد ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، يومي 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، برعاية رئيس الجمهورية العماد... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
حصري
ينعقد ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، يومي 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل”.
ويأتي الملتقى هذا العام ليؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العربي في المجال الإعلامي، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والقطاعات التنموية والاقتصادية والثقافية.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.

ويشكل الملتقى منصة حيوية للحوار وصياغة الرؤى المستقبلية التي تواكب التحوّلات الإعلامية في المنطقة والعالم، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين الإعلام وصناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الأمين العام لـ"الملتقى الإعلامي العربي"، المستشار ماضي عبد الله الخميس، في كلمة افتتح فيها أعمال الملتقى: "نواصل معا مسيرة بدأناها منذ اثنين وعشرين عاما، يوم كان الملتقى الإعلامي العربي مجرد فكرة عصية على التحقق، وحلما تكسوه الصعاب، فإذا هو يصبح واقعا متجذرا، وفضاء عربيا رحبا، ومنبرا يعيد للإعلام العربي دوره في صناعة الوعي وحماية الحقيقة". وأضاف:
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبمشاركة "سوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
بمشاركة سوتنيك... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
بمشاركة "سوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبمشاركة "سوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
بمشاركة سوتنيك... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
بمشاركة "سوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبمشاركة "سوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
بمشاركة سوتنيك... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
بمشاركة "سوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت

إن شعارنا اليوم الذي نجتمع لأجله "الإعلام والتنمية... شركاء الحاضر وتحالف المستقبل"، ليس مجرد كلمات ترفع على لافتة، بل هو رؤية عميقة لمستقبل أمة تدرك أن التنمية لا تقوم بلا إعلام، وأن الإعلام بلا رسالة تنموية يتحوّل إلى صدى عابر أو فراغ متكرر.

وبحسب الخميس، "الإعلام اليوم ليس رفاهية ولا ترفا، بل هو قوة ناعمة، وجيش صامت، وسلاح لا يرى بالعين المجردة، لكنه يخترق العقول ويصوغ الوجدان. الإعلام اليوم ليس ناقلا للخبر فحسب، بل صانع للرأي، وبانٍ للوعي، ومهندس للوجدان الجمعي للأمة"، معربا عن أمله أن "يكون لبنان دائمًا منصة حاضنة للإعلام العربي، وعاصمةً للحرية، ومركزا للحوار، ومرفأ للكلمة التي تبقي الأمة على قيد الأمل".
