أمساليوم
بث مباشر
ترامب: منحت كوريا الجنوبية موافقة على بناء غواصة نووية
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لقد منحتهم موافقة على بناء غواصة نووية، بدلاً من الغواصات القديمة الأقل قدرة على المناورة".وأضاف أن سيول وافقت على دفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية، وأن الشركات الكورية ستستثمر 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.وختم بالقول: "تحالفنا العسكري أقوى من أي وقت مضى".ووضع ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اللمسات النهائية على تفاصيل اتفاق تجاري في قمة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء.وسعى لي إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة لإعادة معالجة الوقود النووي لتشغيل الغواصات التي يمكنها تعقب السفن كوريا الديمقراطية والصينية لفترات أطول.وكان يحظر على سول إعادة معالجة الوقود النووي دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين.
ترامب: منحت كوريا الجنوبية موافقة على بناء غواصة نووية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه وافق على منح كوريا الجنوبية الإذن ببناء غواصة تعمل بالطاقة النووية بدلاً من الغواصات القديمة التي تعمل بالديزل.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لقد منحتهم موافقة على بناء غواصة نووية، بدلاً من الغواصات القديمة الأقل قدرة على المناورة".
وأضاف أن سيول وافقت على دفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية، وأن الشركات الكورية ستستثمر 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.
وختم بالقول: "تحالفنا العسكري أقوى من أي وقت مضى".
ووضع ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اللمسات النهائية على تفاصيل اتفاق تجاري في قمة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء.
وسعى لي إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة لإعادة معالجة الوقود النووي لتشغيل الغواصات التي يمكنها تعقب السفن كوريا الديمقراطية والصينية لفترات أطول.
وكان يحظر على سول إعادة معالجة الوقود النووي دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين.
