ترامب: كوريا الجنوبية توافق على دفع 350 مليار دولارمقابل خفض الرسوم الجمركية

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "وافقت كوريا الجنوبية على دفع 350 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي أنه وافق على بناء غواصة نووية حديثة لصالح كوريا الجنوبية، في خطوة وصفها بأنها تعكس "تحالف عسكري أقوى مما مضى".وأجريت محادثات بين ترامب، الذي يزور كوريا الجنوبية يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الأربعاء في مدينة جيونججو.وكانت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، شهدت توترًا متصاعدًا في الأشهر الأخيرة بعد فرض واشنطن رسومًا جديدة على واردات الصلب والسيارات الكورية الجنوبية، في حين تؤكد سيئول أن هذه الإجراءات "تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".
21:52 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 21:53 GMT 29.10.2025)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، إضافة إلى شراء كميات ضخمة من النفط والغاز الأميركيين.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "وافقت كوريا الجنوبية على دفع 350 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها".
وأضاف ترامب: "كما وافقت أيضا على شراء النفط والغاز الأميركيين بكميات هائلة، فيما ستتجاوز استثمارات الشركات ورجال الأعمال الكوريين الجنوبيين الأثرياء في بلادنا 600 مليار دولار".
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي أنه وافق على بناء غواصة نووية حديثة لصالح كوريا الجنوبية
، في خطوة وصفها بأنها تعكس "تحالف عسكري أقوى مما مضى".
وأجريت محادثات بين ترامب، الذي يزور كوريا الجنوبية يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الأربعاء في مدينة جيونججو.
وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق نقلًا عن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، قوله إن المحادثات التي تهدف إلى خفض رسوم الاستيراد الأمريكية على السلع الكورية الجنوبية "ما تزال متعثرة"، على حد قولها.
وكانت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية
، شهدت توترًا متصاعدًا في الأشهر الأخيرة بعد فرض واشنطن رسومًا جديدة على واردات الصلب والسيارات الكورية الجنوبية، في حين تؤكد سيئول أن هذه الإجراءات "تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".