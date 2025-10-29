خبير عسكري لـ"سبوتنيك": على زيلينسكي الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا قبل فوات الأوان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": على زيلينسكي الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا قبل فوات الأوان
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": على زيلينسكي الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا قبل فوات الأوان
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد حميد عبد القادر، أن زيلينسكي يراوغ ويماطل ويتهرب ويكذب على أمريكا والغرب لأنه يعلم جيدا أن الهزيمة قد طالته... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T11:22+0000
2025-10-29T11:22+0000
أخبار العالم الآن
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "زيلنيسكي لا يقوم بعمل منفرد أو يصدر قرار داخلي، وهو يقوم فقط بتنفيذ التوجيهات لصالح الإدارة الأمريكية بهدف ابتزاز روسيا، وما يقوم به من عمليات كذب وتضليل على العالم تهدف في المقام الأول إلى تصوير المشهد بخلاف ما هو عليه على أرض الواقع، حتى يحصد المزيد من الدعم الأمريكي والغربي".وأضاف عبد القادر: "لولا الدعم اللوجستي الغير محدود الذي يتدفق بلا حساب على زيلينسكي من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة لما استطاع زيلينسكي الصمود لأسابيع وليس سنوات".وأردف: "الحقيقة أن العملية العسكرية ليست بين روسيا وأوكرانيا، بل هي بين أمريكا والناتو من جانب وروسيا الاتحادية من الجانب الآخر، وخلال الفترة الماضية أثبتت موسكو أنها قادرة على التحدي والتقدم وأن الرهان على استنزافها فاشل".ونوه الخبير العسكري إلى أنه على زيلنيسكي أن يبادر بالاعتراف بالأمر الواقع ويكف عن الكذب والتضليل والخداع للعالم، عليه أن يخرج للعالم ويخبره رسميا بأن أوكرانيا هزمت أمام روسيا، وأن يعترف أن الدعم اللوجستي الأمريكي والغربي الذي تلقاه في الفترة الماضية لم ينجح في تحقيق أي انتصار وأن أي دعم قادم لن يحقق شيء أمام روسيا، عليه أن يجنح للسلام قبل أن تغلق أبواب السلام وينتهي أمره إلى الأبد.
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": على زيلينسكي الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا قبل فوات الأوان

11:22 GMT 29.10.2025
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد حميد عبد القادر، أن زيلينسكي يراوغ ويماطل ويتهرب ويكذب على أمريكا والغرب لأنه يعلم جيدا أن الهزيمة قد طالته عسكريا ونفسيا واقتصاديا، وأن توقف العملية العسكرية تعني نهايته.
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "زيلنيسكي لا يقوم بعمل منفرد أو يصدر قرار داخلي، وهو يقوم فقط بتنفيذ التوجيهات لصالح الإدارة الأمريكية بهدف ابتزاز روسيا، وما يقوم به من عمليات كذب وتضليل على العالم تهدف في المقام الأول إلى تصوير المشهد بخلاف ما هو عليه على أرض الواقع، حتى يحصد المزيد من الدعم الأمريكي والغربي".
وأضاف عبد القادر: "لولا الدعم اللوجستي الغير محدود الذي يتدفق بلا حساب على زيلينسكي من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة لما استطاع زيلينسكي الصمود لأسابيع وليس سنوات".
وأردف: "الحقيقة أن العملية العسكرية ليست بين روسيا وأوكرانيا، بل هي بين أمريكا والناتو من جانب وروسيا الاتحادية من الجانب الآخر، وخلال الفترة الماضية أثبتت موسكو أنها قادرة على التحدي والتقدم وأن الرهان على استنزافها فاشل".
ونوه الخبير العسكري إلى أنه على زيلنيسكي أن يبادر بالاعتراف بالأمر الواقع ويكف عن الكذب والتضليل والخداع للعالم، عليه أن يخرج للعالم ويخبره رسميا بأن أوكرانيا هزمت أمام روسيا، وأن يعترف أن الدعم اللوجستي الأمريكي والغربي الذي تلقاه في الفترة الماضية لم ينجح في تحقيق أي انتصار وأن أي دعم قادم لن يحقق شيء أمام روسيا، عليه أن يجنح للسلام قبل أن تغلق أبواب السلام وينتهي أمره إلى الأبد.
