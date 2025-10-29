https://sarabic.ae/20251029/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-على-زيلينسكي-الاعتراف-بالهزيمة-أمام-روسيا-قبل-فوات-الأوان-1106514048.html

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": على زيلينسكي الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا قبل فوات الأوان

وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "زيلنيسكي لا يقوم بعمل منفرد أو يصدر قرار داخلي، وهو يقوم فقط بتنفيذ التوجيهات لصالح الإدارة الأمريكية بهدف ابتزاز روسيا، وما يقوم به من عمليات كذب وتضليل على العالم تهدف في المقام الأول إلى تصوير المشهد بخلاف ما هو عليه على أرض الواقع، حتى يحصد المزيد من الدعم الأمريكي والغربي".وأضاف عبد القادر: "لولا الدعم اللوجستي الغير محدود الذي يتدفق بلا حساب على زيلينسكي من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة لما استطاع زيلينسكي الصمود لأسابيع وليس سنوات".وأردف: "الحقيقة أن العملية العسكرية ليست بين روسيا وأوكرانيا، بل هي بين أمريكا والناتو من جانب وروسيا الاتحادية من الجانب الآخر، وخلال الفترة الماضية أثبتت موسكو أنها قادرة على التحدي والتقدم وأن الرهان على استنزافها فاشل".ونوه الخبير العسكري إلى أنه على زيلنيسكي أن يبادر بالاعتراف بالأمر الواقع ويكف عن الكذب والتضليل والخداع للعالم، عليه أن يخرج للعالم ويخبره رسميا بأن أوكرانيا هزمت أمام روسيا، وأن يعترف أن الدعم اللوجستي الأمريكي والغربي الذي تلقاه في الفترة الماضية لم ينجح في تحقيق أي انتصار وأن أي دعم قادم لن يحقق شيء أمام روسيا، عليه أن يجنح للسلام قبل أن تغلق أبواب السلام وينتهي أمره إلى الأبد.

