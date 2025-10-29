خبير في العلاقات الدولية: فرنسا لا تملك القدرة الفعلية على إرسال أي قوات إلى أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/خبير-في-العلاقات-الدولية-فرنسا-لا-تملك-القدرة-الفعلية-على-إرسال-أي-قوات-إلى-أوكرانيا-1106506194.html
خبير في العلاقات الدولية: فرنسا لا تملك القدرة الفعلية على إرسال أي قوات إلى أوكرانيا
خبير في العلاقات الدولية: فرنسا لا تملك القدرة الفعلية على إرسال أي قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّق الخبير في العلاقات الدولية الدكتور قاسم الحساني، على إعلان فرنسا استعدادها لإرسال قوات الى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "مواقف الرئاسة الفرنسية، خلال السنوات... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T08:55+0000
2025-10-29T08:55+0000
روسيا
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
قوات عسكرية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3d23ff862bb07b01f1917de8298e183e.jpg
وقال الحساني، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثيرة للجدل، ومستوى الثقة به داخل الاتحاد الأوروبي بدأ يتراجع"، معتبرًا أن "ماكرون يسعى من خلال هذه التصريحات إلى تعزيز حضوره السياسي تمهيدًا للانتخابات المقبلة، إلا أنه لا يجرأ على تنفيذ ما يصرح به".ورأى الخبير في العلاقات الدولية أن "محاولات بعض الدول الأوروبية لعرقلة جهود التسوية ستؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع، ما يجعل الاتحاد الأوروبي الخاسر الأكبر، وخصوصًا دول أوروبا الغربية التي تعاني منذ أكثر من عام من تداعيات اقتصادية خانقة، مع احتمال تفاقم الخسائر بفعل ارتفاع الضرائب على المواطن الأوروبي، إلى جانب الخسائر المادية والعسكرية التي يدفع ثمنها زيلينسكي".وأشار إلى أن "روسيا ستمنع أي توجّه فرنسي نحو التصعيد من دون الانزلاق إلى نزاع أوسع"، موضحًا أن "إعلان موسكو عن صاروخ "بوريفيستنيك" كان له وقع واضح داخل الكونغرس الأميركي، وامتد تأثيره إلى تصريحات الرئيس ترامب نفسه"، وختم بالقول: "على أوروبا وسائر القوى الغربية أن تتعامل بحذر مع روسيا".
https://sarabic.ae/20251028/الكرملين-المعلومات-الواردة-بشأن-استعداد-فرنسا-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-مثيرة-للقلق--عاجل-1106473269.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efb4aab418db0cf6435a2d881c3b6964.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, قوات عسكرية, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, قوات عسكرية, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير في العلاقات الدولية: فرنسا لا تملك القدرة الفعلية على إرسال أي قوات إلى أوكرانيا

08:55 GMT 29.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
حصري
علّق الخبير في العلاقات الدولية الدكتور قاسم الحساني، على إعلان فرنسا استعدادها لإرسال قوات الى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "مواقف الرئاسة الفرنسية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، كانت فوضوية".
وقال الحساني، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثيرة للجدل، ومستوى الثقة به داخل الاتحاد الأوروبي بدأ يتراجع"، معتبرًا أن "ماكرون يسعى من خلال هذه التصريحات إلى تعزيز حضوره السياسي تمهيدًا للانتخابات المقبلة، إلا أنه لا يجرأ على تنفيذ ما يصرح به".

وأضاف: "كلما اقترب الطرفان الأمريكي والروسي من التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، يسعى الرئيس الفرنسي إلى الظهور الإعلامي عبر مواقف استعراضية من باب خالف تُعرف"، مؤكدًا أن "فرنسا لا تملك القدرة الفعلية على إرسال أي قوات إلى أوكرانيا".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الكرملين: المعلومات الواردة بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق
أمس, 09:41 GMT
ورأى الخبير في العلاقات الدولية أن "محاولات بعض الدول الأوروبية لعرقلة جهود التسوية ستؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع، ما يجعل الاتحاد الأوروبي الخاسر الأكبر، وخصوصًا دول أوروبا الغربية التي تعاني منذ أكثر من عام من تداعيات اقتصادية خانقة، مع احتمال تفاقم الخسائر بفعل ارتفاع الضرائب على المواطن الأوروبي، إلى جانب الخسائر المادية والعسكرية التي يدفع ثمنها زيلينسكي".

وأكد الحساني أن "الأوروبيين يدركون أن قضية أوكرانيا حُسمت ميدانيًا، وأن الحدود التي رسمتها القوات الروسية لدولة روسيا الكبرى أصبحت أمرًا واقعًا لا يمكن تغييره، وأن الحل العقلاني يكمن في وقف الصراع عند الحدود الراهنة".

وأشار إلى أن "روسيا ستمنع أي توجّه فرنسي نحو التصعيد من دون الانزلاق إلى نزاع أوسع"، موضحًا أن "إعلان موسكو عن صاروخ "بوريفيستنيك" كان له وقع واضح داخل الكونغرس الأميركي، وامتد تأثيره إلى تصريحات الرئيس ترامب نفسه"، وختم بالقول: "على أوروبا وسائر القوى الغربية أن تتعامل بحذر مع روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала