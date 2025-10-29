https://sarabic.ae/20251029/خبير-في-العلاقات-الدولية-فرنسا-لا-تملك-القدرة-الفعلية-على-إرسال-أي-قوات-إلى-أوكرانيا-1106506194.html

خبير في العلاقات الدولية: فرنسا لا تملك القدرة الفعلية على إرسال أي قوات إلى أوكرانيا

وقال الحساني، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثيرة للجدل، ومستوى الثقة به داخل الاتحاد الأوروبي بدأ يتراجع"، معتبرًا أن "ماكرون يسعى من خلال هذه التصريحات إلى تعزيز حضوره السياسي تمهيدًا للانتخابات المقبلة، إلا أنه لا يجرأ على تنفيذ ما يصرح به".ورأى الخبير في العلاقات الدولية أن "محاولات بعض الدول الأوروبية لعرقلة جهود التسوية ستؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع، ما يجعل الاتحاد الأوروبي الخاسر الأكبر، وخصوصًا دول أوروبا الغربية التي تعاني منذ أكثر من عام من تداعيات اقتصادية خانقة، مع احتمال تفاقم الخسائر بفعل ارتفاع الضرائب على المواطن الأوروبي، إلى جانب الخسائر المادية والعسكرية التي يدفع ثمنها زيلينسكي".وأشار إلى أن "روسيا ستمنع أي توجّه فرنسي نحو التصعيد من دون الانزلاق إلى نزاع أوسع"، موضحًا أن "إعلان موسكو عن صاروخ "بوريفيستنيك" كان له وقع واضح داخل الكونغرس الأميركي، وامتد تأثيره إلى تصريحات الرئيس ترامب نفسه"، وختم بالقول: "على أوروبا وسائر القوى الغربية أن تتعامل بحذر مع روسيا".

