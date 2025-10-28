عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
خبير فرنسي: ماكرون يعيش وهم "القائد العسكري" ولا يعترف بالحقيقة
خبير فرنسي: ماكرون يعيش وهم "القائد العسكري" ولا يعترف بالحقيقة
سبوتنيك عربي
علّق الخبير الاستراتيجي الفرنسي ومؤسس مركز التحليل السياسي "ستراتبول"، كزافييه مورو، على المعلومات الصادرة عن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي حول نية الرئيس... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
خبير فرنسي: ماكرون يعيش وهم "القائد العسكري" ولا يعترف بالحقيقة

10:28 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 10:40 GMT 28.10.2025)
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
حصري
علّق الخبير الاستراتيجي الفرنسي ومؤسس مركز التحليل السياسي "ستراتبول"، كزافييه مورو، على المعلومات الصادرة عن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي حول نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوة عسكرية فرنسية إلى أوكرانيا، موضحًا أن ماكرون يعيش وهم "القائد العسكري" ولا يعترف بحقيقة تفوّق الجيش الروسي.
وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، قال مورو إن ماكرون يسعى لإظهار نفسه في صورة القائد العسكري، مذكرا بتصرفاته السابقة التي حاول خلالها تبني شخصيات مختلفة مرتبطة بالمؤسسة العسكرية وخدمات الطوارئ.

وأشار المحلل الفرنسي إلى أن ماكرون لم يخدم في الجيش، ويرى فيه "قدرا من عدم النضج السياسي" وعدم دراية بعجز الجيش الفرنسي التام أمام الجيش الروسي، معتبرا أن محاولته لعب دور القائد العسكري قد تكون مرتبطة برغبته في تحسين صورته الداخلية، مع تراجع شعبيته التي لا تتجاوز بحسب وصفه 14% داخل فرنسا.

قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تستعد لنشر قوة عسكرية في أوكرانيا لمساعدة نظام كييف
08:23 GMT
وشكك مورو في قدرة أي قوة محدودة العدد على إحداث تغيير في موازين القوى، قائلا إن إرسال نحو ألفي جندي فرنسي "لن يغير شيئا" في مسار الصراع الدائر.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا، مثيرة للقلق، داعيًا الأوروبيين إلى التفكير فيما إذا كان الأمر يستحق التحالف مع الدول التي تبرر الإرهاب.

وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أنه بناء على أمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستعد فرنسا لنشر قوة عسكرية قوامها 2000 جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف.
وقال الجهاز في بيان: "بناء على تعليماته (ماكرون)، تستعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، لنشر وحدة عسكرية تصل إلى ألفي جندي وضابط في أوكرانيا، لمساعدة نظام كييف".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن "أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا، مرفوض تمامًا من روسيا، وينذر بتصعيد حاد".
الكرملين حول اختبار صاروخ "بوريفيستنيك": ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية
كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث
