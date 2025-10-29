عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة جديدة تكشف ما يحدث للمخلفات البلاستيكية العائمة بعد 100 عام؟
دراسة جديدة تكشف ما يحدث للمخلفات البلاستيكية العائمة بعد 100 عام؟
دراسة جديدة تكشف ما يحدث للمخلفات البلاستيكية العائمة بعد 100 عام؟

كشفت دراسة جديدة أن الشظايا البلاستيكية الصغيرة ستستمر في تلويث مياه البحار والمحيطات لأكثر من مئة عام مقبلةK حتى إذا توقف إنتاج البلاستيك في العالم أجمع بصورة كاملة.
ويشير ذلك إلى أن أزمة المخلفات البلاستيكية في المحيطات تجاوزت مرحلة النفايات الطافية على السطح، لتتحول إلى مشكلة تواجه الجيل الحالي وأجيال مقبلة، حسبما ذكر باحثون في دراسة جديدة، أشارت إلى أن تحللها يتم ببطء شديد.
وتقول الدراسة إن تحلل المخلفات البلاستيكية ينتج عنه جزيئات دقيقة تغوص تدريجيا نحو الأعماق، لتشكل ما يشبه "حزاما ناقلا للتلوث" يربط بين سطح البحر وقاعه، بحسب موقع "ساينس إليرت" العلمي.
وتناولت الدراسة رحلة المخلفات البلاستيكية من قطع وأغلفة كبيرة تطفو على سطح المحيط إلى أكوام طافية تستعمرها كائنات بحرية، قبل أن تتحول إلى قطع صغيرة تندمج مع الثلوج ومكونات البيئة البحرية المختلفة، وقد يصل بعضها إلى الإنسان عن طريق الكائنات البحرية التي قد تتغذي على مكونات تحتوي عليها.
وبحسب الموقع، فقد أظهرت الدراسة أن نحو 10 في المئة من الكمية الأصلية من البلاستيك تبقى طافية بعد مرور قرن، بينما تختفي النسبة الأكبر تدريجيا، لكنه أشار إلى تحذيرات الباحثين التي تقول إن استمرار إنتاج البلاستيك بكميات ضخمة قد يضعف قدرة المحيط على امتصاص الكربون ويؤثر في توازن المناخ العالمي.
