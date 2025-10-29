https://sarabic.ae/20251029/وكالة-الطاقة-الذرية-إيران-تحتفظ-بيورانيوم-مخصب-60-يكفي-لـ10-قنابل-نووية--1106535339.html
وكالة الطاقة الذرية: إيران تحتفظ بيورانيوم مخصب 60% يكفي لـ10 قنابل نووية
وكالة الطاقة الذرية: إيران تحتفظ بيورانيوم مخصب 60% يكفي لـ10 قنابل نووية
سبوتنيك عربي
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال موجودًا داخل البلاد،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T18:58+0000
2025-10-29T18:58+0000
2025-10-29T18:58+0000
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وأكد غروسي، في تصريحات لوكالة أنباء أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوكالة تسعى لإرسال فرق تفتيش إلى إيران قريبًا للتحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات غير سلمية، مشددًا على أن نسبة التخصيب 60% تشكل محور النقاش الرئيسي مع طهران لضمان الشفافية الكاملة. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد، اليوم الأربعاء، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب. ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي، أن الحوار والتفاوض يختلف عن الاستبداد والطغيان، وعن الإملاءات وإصدار الأوامر. وأفاد بأن "تجربة إيران قد أثبت أنه لا توجد أزمة مطلقة، ولا يوجد جمود دائم ونافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في أشد الأيام اضطرابا، مفتوحة وستبقى كذلك".وأشار إلى "إبقاء راية المفاوضات، بكل كرامة وحكمة وسرعة، مرفوعة عاليا من قبل إيران في السنوات الأخيرة، والأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب". ولفت عباس عراقجي إلى أنه "لا تفاوض مع عدو غادر ومعتد خرج عن دائرة الحوار خلال المفاوضات، ولجأ إلى التهديد والعدوان". وشدد الوزير الإيراني على أن "شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية من منطلق المساواة، وشرط نجاح المفاوضات هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتفاوضين".
https://sarabic.ae/20251019/غروسي-يدعو-إلى-استئناف-الحوار-الدبلوماسي-مع-إيران-1106190602.html
https://sarabic.ae/20250924/غروسي-رفع-نسبة-تخصيب-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-إلى-90-مسألة-أسابيع-1105192677.html
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن
وكالة الطاقة الذرية: إيران تحتفظ بيورانيوم مخصب 60% يكفي لـ10 قنابل نووية
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال موجودًا داخل البلاد، ويكفي لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا حُوّل لأغراض عسكرية.
وأكد غروسي، في تصريحات لوكالة أنباء أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوكالة تسعى لإرسال فرق تفتيش إلى إيران قريبًا للتحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات غير سلمية، مشددًا على أن نسبة التخصيب 60% تشكل محور النقاش الرئيسي مع طهران
لضمان الشفافية الكاملة.
وأوضح أن التواصل مع إيران مستمر، لكن العودة الميدانية للمفتشين أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الالتزام بالمعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد، اليوم الأربعاء، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي
، أن الحوار والتفاوض يختلف عن الاستبداد والطغيان، وعن الإملاءات وإصدار الأوامر.
وأفاد بأن "تجربة إيران قد أثبت أنه لا توجد أزمة مطلقة، ولا يوجد جمود دائم ونافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في أشد الأيام اضطرابا، مفتوحة وستبقى كذلك".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "المهم هو الثقة بقوة الحوار والثبات على منطق التفاعل. في وقت خلط فيه الكثيرون بين الدبلوماسية والمساومة، أثبتت إيران أن التفاوض ليس ضعفا، بل هو استمرار لحكم العقل ومن يسعى إلى طريق الحوار يسعى في الحقيقة إلى طريق السلام والكرامة".
وأشار إلى "إبقاء راية المفاوضات، بكل كرامة وحكمة وسرعة، مرفوعة عاليا من قبل إيران
في السنوات الأخيرة، والأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب".
ولفت عباس عراقجي إلى أنه "لا تفاوض مع عدو غادر ومعتد خرج عن دائرة الحوار خلال المفاوضات، ولجأ إلى التهديد والعدوان".
وشدد الوزير الإيراني على أن "شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية من منطلق المساواة، وشرط نجاح المفاوضات هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتفاوضين".