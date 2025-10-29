https://sarabic.ae/20251029/وكالة-الطاقة-الذرية-إيران-تحتفظ-بيورانيوم-مخصب-60-يكفي-لـ10-قنابل-نووية--1106535339.html

وكالة الطاقة الذرية: إيران تحتفظ بيورانيوم مخصب 60% يكفي لـ10 قنابل نووية

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال موجودًا داخل البلاد،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد غروسي، في تصريحات لوكالة أنباء أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوكالة تسعى لإرسال فرق تفتيش إلى إيران قريبًا للتحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات غير سلمية، مشددًا على أن نسبة التخصيب 60% تشكل محور النقاش الرئيسي مع طهران لضمان الشفافية الكاملة. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد، اليوم الأربعاء، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب. ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي، أن الحوار والتفاوض يختلف عن الاستبداد والطغيان، وعن الإملاءات وإصدار الأوامر. وأفاد بأن "تجربة إيران قد أثبت أنه لا توجد أزمة مطلقة، ولا يوجد جمود دائم ونافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في أشد الأيام اضطرابا، مفتوحة وستبقى كذلك".وأشار إلى "إبقاء راية المفاوضات، بكل كرامة وحكمة وسرعة، مرفوعة عاليا من قبل إيران في السنوات الأخيرة، والأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب". ولفت عباس عراقجي إلى أنه "لا تفاوض مع عدو غادر ومعتد خرج عن دائرة الحوار خلال المفاوضات، ولجأ إلى التهديد والعدوان". وشدد الوزير الإيراني على أن "شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية من منطلق المساواة، وشرط نجاح المفاوضات هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتفاوضين".

