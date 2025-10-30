https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-حول-حظر-وسائل-الإعلام-الوصول-إلى-مناطق-القوات-الأوكرانية-نظام-كييف-يخفي-جرائمه--1106569487.html
الخارجية الروسية حول حظر وسائل الإعلام الوصول إلى مناطق القوات الأوكرانية: نظام كييف يخفي جرائمه
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن نظام كييف يخفي جرائمه.
وعلقت زاخاروفا على تقارير تُفيد بأن كييف تُهدد وسائل الإعلام الأجنبية التي توافق على السفر إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن "النظام المجرم قد لفّق سلسلة من القوانين الجنائية للتغطية على جرائمه".
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، غيورغي تيخي، فإن مثل هذه المهمات الصحفية تُمثل "انتهاكًا للتشريع الأوكراني".
تلقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أمرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان مرور الصحفيين الأجانب إلى مناطق كراسنوأرميسك وديميتروف وكوبيانسك.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيتمكن الصحفيون الأوكرانيون من زيارة هذه المناطق بناءً على طلب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن "القيادة الروسية مستعدة لوقف الأعمال العدائية في هذه المناطق لمدة 5-6 ساعات إذا لزم الأمر".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية مستعدة لتوفير ممرات دخول وخروج آمنة للمجموعات الإعلامية الأجنبية، بما فيها الأوكرانية، مع ضمانات أمنية للصحفيين والعسكريين الروس".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.