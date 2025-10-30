عربي
"الكشري" في اليونسكو.. لماذا تسعى وزارة الثقافة المصرية لتسجيل هذا الطبق الشعبي؟
"الكشري" في اليونسكو.. لماذا تسعى وزارة الثقافة المصرية لتسجيل هذا الطبق الشعبي؟
"الكشري" في اليونسكو.. لماذا تسعى وزارة الثقافة المصرية لتسجيل هذا الطبق الشعبي؟
سبوتنيك عربي
تواصل مصر تعزيز حضورها على خريطة التراث الثقافي غير المادي العالمي، من خلال ملفات متعددة تعدّها وزارة الثقافة المصرية لتسجيل عناصر أصيلة من الهوية المصرية في... 30.10.2025
2025-10-30T14:50+0000
2025-10-30T14:50+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اليونسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f568ab79fe310c0508f34f672b45eb4f.jpg
وكشفت نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، عن تقدم ملف تسجيل "الكشري المصري" على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، مؤكدة أن اللجنة الدولية المختصة ستقيّم الملف وتتخذ قرارها النهائي خلال اجتماعاتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".وأوضحت إمام، في تصريحات سابقة للصحيفة، أن الملف يهدف إلى توثيق الهوية الغذائية المصرية، وإبراز "الكشري" كرمز للمائدة الشعبية يحمل دلالات اجتماعية وثقافية تعكس روح المجتمع وتاريخه، معربة عن تفاؤلها باعتماده رسمياً. كما كشفت عن نية تقديم ملف خاص بفرقة رضا للفنون الشعبية، تقديراً لدورها الريادي في تشكيل الوجدان المصري والعربي على مدى عقود. وأشارت إلى أن أجندة التراث غير المادي تشمل ملفات عربية مشتركة، منها "الفخار" و"آلة العود"، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز الوحدة الثقافية بين الشعوب العربية ويحافظ على الموروث المشترك للأجيال القادمة.
https://sarabic.ae/20251006/خالد-العناني-يحقق-إنجازا-تاريخيا-كأول-مصري-وعربي-يتولى-منصب-المدير-العام-لـيونسكو-1105695729.html
https://sarabic.ae/20221210/مصر-تنجح-في-إدراج-احتفالات-رحلة-العائلة-المقدسة-على-قوائم-اليونسكو--1071062153.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_124:0:2831:2030_1920x0_80_0_0_25764022051ceca85440eac06cf03764.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, اليونسكو
مصر, أخبار مصر الآن, اليونسكو

"الكشري" في اليونسكو.. لماذا تسعى وزارة الثقافة المصرية لتسجيل هذا الطبق الشعبي؟

14:50 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Jacques Brinonاليونسكو
اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Jacques Brinon
تابعنا عبر
تواصل مصر تعزيز حضورها على خريطة التراث الثقافي غير المادي العالمي، من خلال ملفات متعددة تعدّها وزارة الثقافة المصرية لتسجيل عناصر أصيلة من الهوية المصرية في قوائم منظمة اليونسكو، بهدف حماية الموروث الشعبي وإبرازه كجزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية.
وكشفت نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، عن تقدم ملف تسجيل "الكشري المصري" على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، مؤكدة أن اللجنة الدولية المختصة ستقيّم الملف وتتخذ قرارها النهائي خلال اجتماعاتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".
اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
خالد العناني يحقق إنجازا تاريخيا كأول مصري وعربي يتولى منصب المدير العام لـ"يونسكو"
6 أكتوبر, 17:20 GMT
وأوضحت إمام، في تصريحات سابقة للصحيفة، أن الملف يهدف إلى توثيق الهوية الغذائية المصرية، وإبراز "الكشري" كرمز للمائدة الشعبية يحمل دلالات اجتماعية وثقافية تعكس روح المجتمع وتاريخه، معربة عن تفاؤلها باعتماده رسمياً.
وفي سياق متصل، أعلنت إمام أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد ملف لتسجيل "الفول المدمس" كطبق شعبي أصيل يعبر عن تنوع المطبخ المصري وتفاعله الثقافي عبر التاريخ.
لوحة (أيقونة) اسمها مريم العذراء والطفل في افتتاح لمعرض أعمال فنية نادرة تعود إلى الزمن البيزنطي في معرض تريتياكوفسكايا غاليريا في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
مصر تنجح في إدراج احتفالات "رحلة العائلة المقدسة" على قوائم اليونسكو
10 ديسمبر 2022, 17:46 GMT
كما كشفت عن نية تقديم ملف خاص بفرقة رضا للفنون الشعبية، تقديراً لدورها الريادي في تشكيل الوجدان المصري والعربي على مدى عقود.
وأشارت إلى أن أجندة التراث غير المادي تشمل ملفات عربية مشتركة، منها "الفخار" و"آلة العود"، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز الوحدة الثقافية بين الشعوب العربية ويحافظ على الموروث المشترك للأجيال القادمة.
