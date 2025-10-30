https://sarabic.ae/20251030/الكشري-في-اليونسكو-لماذا-تسعى-وزارة-الثقافة-المصرية-لتسجيل-هذا-الطبق-الشعبي؟-1106562879.html
"الكشري" في اليونسكو.. لماذا تسعى وزارة الثقافة المصرية لتسجيل هذا الطبق الشعبي؟
"الكشري" في اليونسكو.. لماذا تسعى وزارة الثقافة المصرية لتسجيل هذا الطبق الشعبي؟
تواصل مصر تعزيز حضورها على خريطة التراث الثقافي غير المادي العالمي، من خلال ملفات متعددة تعدّها وزارة الثقافة المصرية لتسجيل عناصر أصيلة من الهوية المصرية في قوائم منظمة اليونسكو، بهدف حماية الموروث الشعبي وإبرازه كجزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية.
مصر
أخبار مصر الآن
اليونسكو
وكشفت نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، عن تقدم ملف تسجيل "الكشري المصري" على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، مؤكدة أن اللجنة الدولية المختصة ستقيّم الملف وتتخذ قرارها النهائي خلال اجتماعاتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".وأوضحت إمام، في تصريحات سابقة للصحيفة، أن الملف يهدف إلى توثيق الهوية الغذائية المصرية، وإبراز "الكشري" كرمز للمائدة الشعبية يحمل دلالات اجتماعية وثقافية تعكس روح المجتمع وتاريخه، معربة عن تفاؤلها باعتماده رسمياً. كما كشفت عن نية تقديم ملف خاص بفرقة رضا للفنون الشعبية، تقديراً لدورها الريادي في تشكيل الوجدان المصري والعربي على مدى عقود. وأشارت إلى أن أجندة التراث غير المادي تشمل ملفات عربية مشتركة، منها "الفخار" و"آلة العود"، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز الوحدة الثقافية بين الشعوب العربية ويحافظ على الموروث المشترك للأجيال القادمة.
مصر
"الكشري" في اليونسكو.. لماذا تسعى وزارة الثقافة المصرية لتسجيل هذا الطبق الشعبي؟
تواصل مصر تعزيز حضورها على خريطة التراث الثقافي غير المادي العالمي، من خلال ملفات متعددة تعدّها وزارة الثقافة المصرية لتسجيل عناصر أصيلة من الهوية المصرية في قوائم منظمة اليونسكو، بهدف حماية الموروث الشعبي وإبرازه كجزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية.
وكشفت نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، عن تقدم ملف تسجيل "الكشري المصري
" على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، مؤكدة أن اللجنة الدولية المختصة ستقيّم الملف وتتخذ قرارها النهائي خلال اجتماعاتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".
وأوضحت إمام، في تصريحات سابقة للصحيفة، أن الملف يهدف إلى توثيق الهوية الغذائية المصرية، وإبراز "الكشري" كرمز للمائدة الشعبية يحمل دلالات اجتماعية وثقافية تعكس روح المجتمع وتاريخه، معربة عن تفاؤلها باعتماده رسمياً.
وفي سياق متصل، أعلنت إمام أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد ملف لتسجيل "الفول المدمس" كطبق شعبي أصيل يعبر عن تنوع المطبخ المصري وتفاعله الثقافي عبر التاريخ.
كما كشفت عن نية تقديم ملف خاص بفرقة رضا للفنون الشعبية، تقديراً لدورها الريادي في تشكيل الوجدان المصري والعربي على مدى عقود.
وأشارت إلى أن أجندة التراث غير المادي
تشمل ملفات عربية مشتركة، منها "الفخار" و"آلة العود"، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز الوحدة الثقافية بين الشعوب العربية ويحافظ على الموروث المشترك للأجيال القادمة.