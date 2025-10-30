شجار حاد بين وزيرين إسرائيليين بسبب "توزيع المناصب"... فيديو
© Photo / x.comشجار حاد بين وزيرين إسرائيليين بسبب "توزيع المناصب
© Photo / x.com
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لمواجهة حادة وصراخا متبادلا بين وزيرين من الحكومة الإسرائيلية وفريقيهما.
ويظهر الفيديو وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف من حزب "عوتسما يهوديت"، وهو يقتحم غاضبا الغرفة التي كان يوجد فيها وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب الليكود الحاكم.
وسرعان ما تحولت المشادة الكلامية بين الوزيرين إلى مواجهة صاخبة كادت أن تتطور إلى عراك بالأيدي، قبل أن يتدخل الحضور لاحتواء الموقف.
״תוריד את היד״ - כזה עוד לא ראיתם: שני שרים בממשלה בקטטה שכמעט גלשה לפסים פיזיים בגלל קרב בשולי הקונגרס הציוני. השר וסרלאוף תקף בחריפות את השר מיקי זוהר על הדיל שלו שכולל את מפלגות האופוזיציה ״חוצפנים, עבר נרצע, הולך עם השמאל אבל מחרים את עוצמה״ | אל תחמיצו pic.twitter.com/GxfVEhXmC3— מיכאל שמש Michael Shemesh (@shemeshmicha) October 29, 2025
ووقعت المشاحنات خلال أعمال تقسيم الأدوار في المنظمات الصهيونية الرئيسية بين الأحزاب السياسية، كجزء من "اتفاق تسوية أوسع"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن فاسرلاوف اقتحم القاعة احتجاجا على ما وصفه بـ"تآمر" زوهار، الذي يتولى إدارة المفاوضات باسم الليكود، لعقد ائتلاف واسع يضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، بينها "يش عتيد"، والأحزاب الحريدية، و"الصهيونية الدينية"، و"كاحول لافان"، وغيرها، مع استبعاد حزب "عوتسما يهوديت" من توزيع المناصب داخل المؤسسات.
واتهم حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حزب الليكود بـ"النفاق"، معتبرا أن الأخير فضل التعاون مع أحزاب من المعارضة واليسار فقط لإقصاء "عوتسما يهوديت" من المناصب، على حد قوله.