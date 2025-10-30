https://sarabic.ae/20251030/قراصنة-إيرانيون-يعرضون-للبيع-وثائق-حساسة-خاصة-بالصناعات-الدفاعية-الإسرائيلية-1106569152.html
قراصنة إيرانيون يعرضون للبيع وثائق حساسة خاصة بالصناعات الدفاعية الإسرائيلية
قراصنة إيرانيون يعرضون للبيع وثائق حساسة خاصة بالصناعات الدفاعية الإسرائيلية
وتشمل البيانات تفاصيل ووثائق ورسومات لمراحل تصنيع أنظمة هجومية ودفاعية تطورها "مايا"، بالتعاون مع شركتي "إلبيت سيستمز" و"رافائيل" الإسرائيليتين، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكانت "جبهة الإسناد السيبرانية" أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تحقيق اختراق إلكتروني واسع استهدف شركة "مايا"، ونشرت مقاطع مصورة تظهر بعض الملفات والصور التي حصلت عليها، مؤكدة امتلاكها معلومات سرية عن منظومة الدفاع الليزري "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي)، وعدد من الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة.وتضمن الفيديو صورا ووثائق لأنظمة عسكرية، منها الطائرة المسيرة التجسسية "سكاي لارك"، ومنظومة الدفاع الجوي "سبايدر"، وصاروخ كروز الشبح "آيس بريكر"، وغيرها من الأسلحة المصممة بأحدث التقنيات العالمية.كما تضمن الفيديو وثائق تظهر عقود تعاون بين الجيش الإسرائيلي وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.ويوضح الفيديو تفاصيل عملية القرصية، التي نُفّذت ضد الشركة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة نجاحها في "الوصول إلى بيانات حساسة حول منظوماتها العسكرية الحديثة"، وفق تعبيرها.
أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية الإيرانية "جبهة الإسناد السيبرانية"، اليوم الخميس، عن طرحها وثائق ومعلومات سرية تتعلق بشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "مايا" للبيع، بعد نشرها وتسعيرها على الإنترنت.
وتشمل البيانات تفاصيل ووثائق ورسومات لمراحل تصنيع أنظمة هجومية ودفاعية تطورها "مايا"، بالتعاون مع شركتي "إلبيت سيستمز" و"رافائيل" الإسرائيليتين، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكانت "جبهة الإسناد السيبرانية" أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تحقيق اختراق إلكتروني واسع استهدف شركة "مايا"، ونشرت مقاطع مصورة تظهر بعض الملفات والصور التي حصلت عليها، مؤكدة امتلاكها معلومات سرية عن منظومة الدفاع الليزري "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي)، وعدد من الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة.
وتضمن الفيديو صورا ووثائق لأنظمة عسكرية، منها الطائرة المسيرة التجسسية "سكاي لارك"، ومنظومة الدفاع الجوي "سبايدر"، وصاروخ كروز الشبح "آيس بريكر"، وغيرها من الأسلحة المصممة بأحدث التقنيات العالمية.
كما تضمن الفيديو وثائق تظهر عقود تعاون بين الجيش الإسرائيلي وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.
ويوضح الفيديو تفاصيل عملية القرصية، التي نُفّذت ضد الشركة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة نجاحها في "الوصول إلى بيانات حساسة حول منظوماتها العسكرية الحديثة"، وفق تعبيرها.