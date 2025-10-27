إعلام: قراصنة إيرانيون يكشفون أسرار منظومة الدفاع الإسرائيلية المتطورة

عربي
لافروف يجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية في موسكو - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/إعلام-قراصنة-إيرانيون-يكشفون-أسرار-منظومة-الدفاع-الإسرائيلية-المتطورة-1106428680.html
إعلام: قراصنة إيرانيون يكشفون أسرار منظومة الدفاع الإسرائيلية المتطورة
إعلام: قراصنة إيرانيون يكشفون أسرار منظومة الدفاع الإسرائيلية المتطورة
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة القراصنة الإيرانية "جبهة الإسناد السيبرانية"، قيامها بكشف أسرار منظومة الدفاع الإسرائيلية المتقدمة بالليزر، قبل دخولها الخدمة، على حد قولها. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T08:08+0000
2025-10-27T08:08+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e837903b0678505471a96e5f54dfd0ba.jpg
وأعلنت المجموعة، وهي الجهة المنفذة للهجوم من إيران، في ثاني فيديو لها عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الاثنين، نجاحها في اختراق شركة "مايا" العسكرية الإسرائيلية، والحصول على معلومات سرية، تتعلق بمنظومة الدفاع بالليزر المعروفة باسم "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي)، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة الإسرائيلية المتطورة، على حد قولها.وعرض مقطع فيديو نشرته المجموعة صورًا ومعلومات عن منتجات عسكرية أخرى، منها الطائرة المسيرة التجسسية "سكاي لارك"، ومنظومة الدفاع الجوي "سبايدر"، وصاروخ كروز الشبح "آيس بريكر"، وغيرها من الأسلحة المصممة بأحدث التقنيات العالمية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما تضمن الفيديو وثائق تظهر عقود تعاون بين الجيش الإسرائيلي وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.ويوضح الفيديو تفاصيل عملية القرصية، التي نُفّذت ضد الشركة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة نجاحها في "الوصول إلى بيانات حساسة حول منظوماتها العسكرية الحديثة"، وفق تعبيرها.
https://sarabic.ae/20251025/إعلام-إيراني-استخراج-معلومات-مهمة-عن-صناعات-عسكرية-إسرائيلية-سرية-1106375196.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_fdf78d11cb136237b18236fed4285894.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إعلام: قراصنة إيرانيون يكشفون أسرار منظومة الدفاع الإسرائيلية المتطورة

08:08 GMT 27.10.2025
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت مجموعة القراصنة الإيرانية "جبهة الإسناد السيبرانية"، قيامها بكشف أسرار منظومة الدفاع الإسرائيلية المتقدمة بالليزر، قبل دخولها الخدمة، على حد قولها.
وأعلنت المجموعة، وهي الجهة المنفذة للهجوم من إيران، في ثاني فيديو لها عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الاثنين، نجاحها في اختراق شركة "مايا" العسكرية الإسرائيلية، والحصول على معلومات سرية، تتعلق بمنظومة الدفاع بالليزر المعروفة باسم "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي)، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة الإسرائيلية المتطورة، على حد قولها.
وعرض مقطع فيديو نشرته المجموعة صورًا ومعلومات عن منتجات عسكرية أخرى، منها الطائرة المسيرة التجسسية "سكاي لارك"، ومنظومة الدفاع الجوي "سبايدر"، وصاروخ كروز الشبح "آيس بريكر"، وغيرها من الأسلحة المصممة بأحدث التقنيات العالمية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما تضمن الفيديو وثائق تظهر عقود تعاون بين الجيش الإسرائيلي وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.
مسيرة إسرائيلية تكتيكية من نوع هرمز 900 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
إعلام إيراني: استخراج معلومات مهمة عن صناعات عسكرية إسرائيلية سرية
25 أكتوبر, 08:33 GMT
ويوضح الفيديو تفاصيل عملية القرصية، التي نُفّذت ضد الشركة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة نجاحها في "الوصول إلى بيانات حساسة حول منظوماتها العسكرية الحديثة"، وفق تعبيرها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала