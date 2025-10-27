https://sarabic.ae/20251027/إعلام-قراصنة-إيرانيون-يكشفون-أسرار-منظومة-الدفاع-الإسرائيلية-المتطورة-1106428680.html
أعلنت مجموعة القراصنة الإيرانية "جبهة الإسناد السيبرانية"، قيامها بكشف أسرار منظومة الدفاع الإسرائيلية المتقدمة بالليزر، قبل دخولها الخدمة، على حد قولها. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
وأعلنت المجموعة، وهي الجهة المنفذة للهجوم من إيران، في ثاني فيديو لها عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الاثنين، نجاحها في اختراق شركة "مايا" العسكرية الإسرائيلية، والحصول على معلومات سرية، تتعلق بمنظومة الدفاع بالليزر المعروفة باسم "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي)، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة الإسرائيلية المتطورة، على حد قولها.
وعرض مقطع فيديو نشرته المجموعة صورًا ومعلومات عن منتجات عسكرية أخرى، منها الطائرة المسيرة التجسسية "سكاي لارك"، ومنظومة الدفاع الجوي "سبايدر"، وصاروخ كروز الشبح "آيس بريكر"، وغيرها من الأسلحة المصممة بأحدث التقنيات العالمية، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما تضمن الفيديو وثائق تظهر عقود تعاون بين الجيش الإسرائيلي وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.
ويوضح الفيديو تفاصيل عملية القرصية، التي نُفّذت ضد الشركة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة نجاحها في "الوصول إلى بيانات حساسة حول منظوماتها العسكرية الحديثة"، وفق تعبيرها.