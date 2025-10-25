عربي
إعلام إيراني: استخراج معلومات مهمة عن صناعات عسكرية إسرائيلية سرية
إعلام إيراني: استخراج معلومات مهمة عن صناعات عسكرية إسرائيلية سرية
سبوتنيك عربي
تمكنت مجموعة "هاكر" إيرانية، من الكشف عن شركة أشارت إلى أنها "كانت تعمل كواجهة، وهي في الحقيقة شركة سرية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية".
وذكرت "جبهة الإسناد السيبراني"، الجهة المنفذة للهجوم من إيران، أنها نجحت في اختراق هذه الشركة التي تدعى "مايا"، وحصلت على معلومات قيمة عن صناعات ومنتجات عسكرية إسرائيلية متطورة.ووفق بيان المجموعة، فإن هذه المشاريع تتضمن نظام الدفاع الجوي الليزري "آيرون بيم"، والطائرة المسيّرة متعددة المهام "هرمز 900"، وصاروخ "سبايك"، إلى جانب معدات عسكرية أخرى قيد التطوير أو التحديث داخل الشركة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ولفتت "تسنيم" إلى أن "شركة "مايا" تعد المسؤولة عن الأبحاث والتطوير لصالح الصناعات العسكرية الكبرى مثل "إلبيت سيستمز" و"رافائيل"، واللتين تمثلان الذراعين الصناعي والتقني لوزارة الدفاع الإسرائيلية".ونشرت "جبهة الإسناد السيبراني" مقطعا مصورا مدته 3 دقائق على قناتها في تطبيق "تلغرام"، يظهر فيه مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة داخل الشركة، تكشف عن مراحل تصنيع المعدات العسكرية لإسرائيل.وأوضحت أنها ستقوم قريبا بنشر مزيد من الصور والوثائق المهمة التي تم استخراجها من داخل شركة "مايا".وتنشط "جبهة الإسناد السيبراني" دعما لغزة، حسب وكالة "تسنيم"، التي أشارت إلى أن الجبهة نفذت خلال تلك الفترة هجمات إلكترونية عدة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية، على حد قولها.
تمكنت مجموعة "هاكر" إيرانية، من الكشف عن شركة أشارت إلى أنها "كانت تعمل كواجهة، وهي في الحقيقة شركة سرية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية".
وذكرت "جبهة الإسناد السيبراني"، الجهة المنفذة للهجوم من إيران، أنها نجحت في اختراق هذه الشركة التي تدعى "مايا"، وحصلت على معلومات قيمة عن صناعات ومنتجات عسكرية إسرائيلية متطورة.
ووفق بيان المجموعة، فإن هذه المشاريع تتضمن نظام الدفاع الجوي الليزري "آيرون بيم"، والطائرة المسيّرة متعددة المهام "هرمز 900"، وصاروخ "سبايك"، إلى جانب معدات عسكرية أخرى قيد التطوير أو التحديث داخل الشركة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ولفتت "تسنيم" إلى أن "شركة "مايا" تعد المسؤولة عن الأبحاث والتطوير لصالح الصناعات العسكرية الكبرى مثل "إلبيت سيستمز" و"رافائيل"، واللتين تمثلان الذراعين الصناعي والتقني لوزارة الدفاع الإسرائيلية".
ونشرت "جبهة الإسناد السيبراني" مقطعا مصورا مدته 3 دقائق على قناتها في تطبيق "تلغرام"، يظهر فيه مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة داخل الشركة، تكشف عن مراحل تصنيع المعدات العسكرية لإسرائيل.
وأوضحت أنها ستقوم قريبا بنشر مزيد من الصور والوثائق المهمة التي تم استخراجها من داخل شركة "مايا".
وتنشط "جبهة الإسناد السيبراني" دعما لغزة، حسب وكالة "تسنيم"، التي أشارت إلى أن الجبهة نفذت خلال تلك الفترة هجمات إلكترونية عدة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية، على حد قولها.
