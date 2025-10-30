https://sarabic.ae/20251030/لافروف-يطلب-من-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-التحقيق-في-استفزاز-بوتشا-1106560541.html
لافروف يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في استفزاز بوتشا
وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طلبا جديدا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن التحقيق في استفزاز بوتشا.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تنتظر ردا.وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن روسيا ستواصل فتح أعين المجتمع الدولي على مثل هذه التزييفات من كييف مثل ما حدث في بوتشا.وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا بيّنت مرارا وتكرارا بالحقائق أن الأحداث في بوتشا كانت "تمثيلية ساخرة".ووفقًا لزاخاروفا، فإن الرسالة التي أرسلها مكتب السفير الأوكراني لا تحتوي على أي دليل، بل مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة.وتستشهد زاخاروفا كمثال ببيانات وسائل الإعلام الأوكرانية التي تفيد أنه في مارس/آذار 2022 بقي 5 آلاف شخص فقط في المدينة.وتابعت: "كما تعلمون، كان الجيش الروسي في المدينة في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 31 مارس 2022، أي 33 يومًا، ولم يتجاوز عددهم عدة مئات من الأشخاص. ونقسم 9 آلاف جريمة على 33 يومًا، نحصل على 272. بناءً على الأرقام التي قدمتها كييف، كان على جيشنا أن يرتكب 272 جريمة يوميًا، أو 11 جريمة في الساعة دون انقطاع للنوم والطعام، وهذا غير واقعي على الإطلاق".وفيما يتعلق بالصور ومواد الفيديو التي نشرتها كييف والتي يُزعم أنها تشهد على جرائم الجيش الروسي في بوتشا بمقاطعة كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مجرد استفزاز أوكراني آخر. وأكدت أنه لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية.ونوهت وزارة الدفاع بأن جميع الوحدات الروسية انسحبت بشكل كامل من بوتشا في 30 مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، فيما تعرضت الأطراف الجنوبية، بما فيها المناطق السكنية، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على مدار الساعة، من المدفعية ذات العيار الثقيل والدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.وفي نهاية كانون الثاني/يناير من هذا العام، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى أنه طلب شخصياً، مرارا وتكرارا، من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة أوكرانيا، تسليم قائمة أسماء أولئك الذين يُزعم أنهم قتلوا من قبل أفراد عسكريين روس في بوتشا، كما يدّعي نظام كييف، لكن مناشداته ظلت دون إجابة.ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يُسمح له ببساطة حتى بمحاولة إثبات الحقيقة التي تفضح أسياد الدمى الغربيين". بدوره، أكد الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تلقت بالفعل طلبا من موسكو يطالب بقائمة بأسماء ضحايا الاستفزاز في بوتشا.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تنتظر ردا.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية، ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي": "أرسل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا رسالة أخرى إلى الأمين العام غوتيريش بشأن هذه القضية. ولذلك، نتوقع ردا مجددا".
وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن روسيا ستواصل فتح أعين المجتمع الدولي على مثل هذه التزييفات من كييف مثل ما حدث في بوتشا
.
وقالت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية ردًا على طلب التعليق على تصريحات كييف في الأمم المتحدة حول "روايتها" للأحداث في بوتشا: "لن نتحمل مثل هذه التزييفات وسنواصل فتح أعين المجتمع الدولي على ما يحدث، لنكشف عن محاولات التلاعب بالوعي الجماهيري".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا بيّنت مرارا وتكرارا بالحقائق أن الأحداث في بوتشا كانت "تمثيلية ساخرة
".
ووفقًا لزاخاروفا، فإن الرسالة التي أرسلها مكتب السفير الأوكراني لا تحتوي على أي دليل، بل مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة
.
وأضافت: "معظم الأسئلة التي تثيرها الأوهام حول عدد ضحايا المأساة. وتذكر الرسالة أنه تم توثيق أكثر من 9,000 جريمة حرب مزعومة في بوتشا تسببت في مقتل 1,800 شخص. ويمكن العثور على ما يؤكد الطبيعة غير الواقعية لهذه الادعاءات في المصادر الأوكرانية نفسها".
وتستشهد زاخاروفا كمثال ببيانات وسائل الإعلام الأوكرانية التي تفيد أنه في مارس/آذار 2022 بقي 5 آلاف شخص فقط في المدينة.
وتابعت: "كما تعلمون، كان الجيش الروسي في المدينة في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 31 مارس 2022، أي 33 يومًا، ولم يتجاوز عددهم عدة مئات من الأشخاص. ونقسم 9 آلاف جريمة على 33 يومًا، نحصل على 272. بناءً على الأرقام التي قدمتها كييف، كان على جيشنا أن يرتكب 272 جريمة يوميًا، أو 11 جريمة في الساعة دون انقطاع للنوم والطعام، وهذا غير واقعي على الإطلاق".
وقالت: "لكن الأهم من ذلك أنه لم يجر بعد تحقيق شامل في هذه المأساة. ولم يتم تلقي أي إجابات على أسئلة محددة: أسماء وألقاب القتلى، وأماكن إقامتهم ومحل إقامتهم وملكيتهم، ووقت ومكان وسبب الوفاة، ونتائج الفحص المرضي الذي يشير إلى طبيعة الإصابات التي تسببت في الوفاة. وهذا يعني شيئًا واحدًا: نظام كييف خائف من التحقيق لأنه في مساره يخاطرون بفضح أنفسهم".
وفيما يتعلق بالصور ومواد الفيديو التي نشرتها كييف والتي يُزعم أنها تشهد على جرائم الجيش الروسي في بوتشا
بمقاطعة كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مجرد استفزاز أوكراني آخر. وأكدت أنه لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية.
ونوهت وزارة الدفاع بأن جميع الوحدات الروسية انسحبت بشكل كامل من بوتشا في 30 مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، فيما تعرضت الأطراف الجنوبية، بما فيها المناطق السكنية، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على مدار الساعة
، من المدفعية ذات العيار الثقيل والدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير من هذا العام، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى أنه طلب شخصياً، مرارا وتكرارا، من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة أوكرانيا، تسليم قائمة أسماء أولئك الذين يُزعم أنهم قتلوا
من قبل أفراد عسكريين روس في بوتشا، كما يدّعي نظام كييف، لكن مناشداته ظلت دون إجابة.
ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يُسمح له ببساطة حتى بمحاولة إثبات الحقيقة التي تفضح أسياد الدمى الغربيين". بدوره، أكد الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تلقت بالفعل طلبا من موسكو يطالب بقائمة بأسماء ضحايا الاستفزاز في بوتشا.