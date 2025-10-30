https://sarabic.ae/20251030/لافروف-يطلب-من-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-التحقيق-في-استفزاز-بوتشا-1106560541.html

لافروف يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في استفزاز بوتشا

لافروف يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في استفزاز بوتشا

سبوتنيك عربي

وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طلبا جديدا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن التحقيق في استفزاز بوتشا. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T14:46+0000

2025-10-30T14:46+0000

2025-10-30T14:46+0000

سيرغي لافروف

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105343091_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_77b086ec947120bb68d7b1bb4dc22013.jpg

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تنتظر ردا.وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن روسيا ستواصل فتح أعين المجتمع الدولي على مثل هذه التزييفات من كييف مثل ما حدث في بوتشا.وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا بيّنت مرارا وتكرارا بالحقائق أن الأحداث في بوتشا كانت "تمثيلية ساخرة".ووفقًا لزاخاروفا، فإن الرسالة التي أرسلها مكتب السفير الأوكراني لا تحتوي على أي دليل، بل مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة.وتستشهد زاخاروفا كمثال ببيانات وسائل الإعلام الأوكرانية التي تفيد أنه في مارس/آذار 2022 بقي 5 آلاف شخص فقط في المدينة.وتابعت: "كما تعلمون، كان الجيش الروسي في المدينة في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 31 مارس 2022، أي 33 يومًا، ولم يتجاوز عددهم عدة مئات من الأشخاص. ونقسم 9 آلاف جريمة على 33 يومًا، نحصل على 272. بناءً على الأرقام التي قدمتها كييف، كان على جيشنا أن يرتكب 272 جريمة يوميًا، أو 11 جريمة في الساعة دون انقطاع للنوم والطعام، وهذا غير واقعي على الإطلاق".وفيما يتعلق بالصور ومواد الفيديو التي نشرتها كييف والتي يُزعم أنها تشهد على جرائم الجيش الروسي في بوتشا بمقاطعة كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مجرد استفزاز أوكراني آخر. وأكدت أنه لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية.ونوهت وزارة الدفاع بأن جميع الوحدات الروسية انسحبت بشكل كامل من بوتشا في 30 مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، فيما تعرضت الأطراف الجنوبية، بما فيها المناطق السكنية، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على مدار الساعة، من المدفعية ذات العيار الثقيل والدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.وفي نهاية كانون الثاني/يناير من هذا العام، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى أنه طلب شخصياً، مرارا وتكرارا، من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة أوكرانيا، تسليم قائمة أسماء أولئك الذين يُزعم أنهم قتلوا من قبل أفراد عسكريين روس في بوتشا، كما يدّعي نظام كييف، لكن مناشداته ظلت دون إجابة.ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يُسمح له ببساطة حتى بمحاولة إثبات الحقيقة التي تفضح أسياد الدمى الغربيين". بدوره، أكد الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تلقت بالفعل طلبا من موسكو يطالب بقائمة بأسماء ضحايا الاستفزاز في بوتشا.

https://sarabic.ae/20240428/الخارجية-الروسية-موسكو-ستواصل-فتح-أعين-العالم-على-تزييف-كييف،-بما-في-ذلك-بوتشا--1088352951.html

https://sarabic.ae/20240402/الخارجية-الروسية-تحدد-أدلة-لضلوع-نظام-كييف-في-مجزرة-بوتشا-بذكرى-مرور-عامين-على-المأساة-1087611596.html

https://sarabic.ae/20231223/موسكو-صمت-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-وتقاعسها-يفضح-مسرحية-نظام-كييف-في-بوتشا---1084380328.html

https://sarabic.ae/20240403/خبير-الغرب-لن-يحقق-بمجزرة-بوتشا-ومؤسساته-فقدت-مصداقيتها-1087647244.html

https://sarabic.ae/20220510/روسيا-تحذر-من-تكرار-سيناريو-بوتشا-في-خاركيف-بإلصاق-تهمة-قتل-مدنيين-بالقوات-الروسية-1062079699.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن