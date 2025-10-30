عربي
لافروف يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في استفزاز بوتشا
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تنتظر ردا.وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن روسيا ستواصل فتح أعين المجتمع الدولي على مثل هذه التزييفات من كييف مثل ما حدث في بوتشا.وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا بيّنت مرارا وتكرارا بالحقائق أن الأحداث في بوتشا كانت "تمثيلية ساخرة".ووفقًا لزاخاروفا، فإن الرسالة التي أرسلها مكتب السفير الأوكراني لا تحتوي على أي دليل، بل مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة.وتستشهد زاخاروفا كمثال ببيانات وسائل الإعلام الأوكرانية التي تفيد أنه في مارس/آذار 2022 بقي 5 آلاف شخص فقط في المدينة.وتابعت: "كما تعلمون، كان الجيش الروسي في المدينة في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 31 مارس 2022، أي 33 يومًا، ولم يتجاوز عددهم عدة مئات من الأشخاص. ونقسم 9 آلاف جريمة على 33 يومًا، نحصل على 272. بناءً على الأرقام التي قدمتها كييف، كان على جيشنا أن يرتكب 272 جريمة يوميًا، أو 11 جريمة في الساعة دون انقطاع للنوم والطعام، وهذا غير واقعي على الإطلاق".وفيما يتعلق بالصور ومواد الفيديو التي نشرتها كييف والتي يُزعم أنها تشهد على جرائم الجيش الروسي في بوتشا بمقاطعة كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مجرد استفزاز أوكراني آخر. وأكدت أنه لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية.ونوهت وزارة الدفاع بأن جميع الوحدات الروسية انسحبت بشكل كامل من بوتشا في 30 مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، فيما تعرضت الأطراف الجنوبية، بما فيها المناطق السكنية، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على مدار الساعة، من المدفعية ذات العيار الثقيل والدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.وفي نهاية كانون الثاني/يناير من هذا العام، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى أنه طلب شخصياً، مرارا وتكرارا، من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة أوكرانيا، تسليم قائمة أسماء أولئك الذين يُزعم أنهم قتلوا من قبل أفراد عسكريين روس في بوتشا، كما يدّعي نظام كييف، لكن مناشداته ظلت دون إجابة.ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يُسمح له ببساطة حتى بمحاولة إثبات الحقيقة التي تفضح أسياد الدمى الغربيين". بدوره، أكد الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تلقت بالفعل طلبا من موسكو يطالب بقائمة بأسماء ضحايا الاستفزاز في بوتشا.
لافروف يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في استفزاز بوتشا

14:46 GMT 30.10.2025
وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طلبا جديدا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن التحقيق في استفزاز بوتشا.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تنتظر ردا.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية، ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي": "أرسل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا رسالة أخرى إلى الأمين العام غوتيريش بشأن هذه القضية. ولذلك، نتوقع ردا مجددا".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو ستواصل فتح أعين العالم على تزييف كييف، بما في ذلك بوتشا
28 أبريل 2024, 09:39 GMT
وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن روسيا ستواصل فتح أعين المجتمع الدولي على مثل هذه التزييفات من كييف مثل ما حدث في بوتشا.
وقالت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية ردًا على طلب التعليق على تصريحات كييف في الأمم المتحدة حول "روايتها" للأحداث في بوتشا: "لن نتحمل مثل هذه التزييفات وسنواصل فتح أعين المجتمع الدولي على ما يحدث، لنكشف عن محاولات التلاعب بالوعي الجماهيري".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا بيّنت مرارا وتكرارا بالحقائق أن الأحداث في بوتشا كانت "تمثيلية ساخرة".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
الخارجية الروسية تحدد أدلة لضلوع نظام كييف في مجزرة بوتشا بذكرى مرور عامين على المأساة
2 أبريل 2024, 09:59 GMT
ووفقًا لزاخاروفا، فإن الرسالة التي أرسلها مكتب السفير الأوكراني لا تحتوي على أي دليل، بل مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت: "معظم الأسئلة التي تثيرها الأوهام حول عدد ضحايا المأساة. وتذكر الرسالة أنه تم توثيق أكثر من 9,000 جريمة حرب مزعومة في بوتشا تسببت في مقتل 1,800 شخص. ويمكن العثور على ما يؤكد الطبيعة غير الواقعية لهذه الادعاءات في المصادر الأوكرانية نفسها".

وتستشهد زاخاروفا كمثال ببيانات وسائل الإعلام الأوكرانية التي تفيد أنه في مارس/آذار 2022 بقي 5 آلاف شخص فقط في المدينة.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: صمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتقاعسها يفضحان مسرحية نظام كييف في بوتشا
23 ديسمبر 2023, 08:09 GMT
وتابعت: "كما تعلمون، كان الجيش الروسي في المدينة في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 31 مارس 2022، أي 33 يومًا، ولم يتجاوز عددهم عدة مئات من الأشخاص. ونقسم 9 آلاف جريمة على 33 يومًا، نحصل على 272. بناءً على الأرقام التي قدمتها كييف، كان على جيشنا أن يرتكب 272 جريمة يوميًا، أو 11 جريمة في الساعة دون انقطاع للنوم والطعام، وهذا غير واقعي على الإطلاق".
وقالت: "لكن الأهم من ذلك أنه لم يجر بعد تحقيق شامل في هذه المأساة. ولم يتم تلقي أي إجابات على أسئلة محددة: أسماء وألقاب القتلى، وأماكن إقامتهم ومحل إقامتهم وملكيتهم، ووقت ومكان وسبب الوفاة، ونتائج الفحص المرضي الذي يشير إلى طبيعة الإصابات التي تسببت في الوفاة. وهذا يعني شيئًا واحدًا: نظام كييف خائف من التحقيق لأنه في مساره يخاطرون بفضح أنفسهم".
وفيما يتعلق بالصور ومواد الفيديو التي نشرتها كييف والتي يُزعم أنها تشهد على جرائم الجيش الروسي في بوتشا بمقاطعة كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مجرد استفزاز أوكراني آخر. وأكدت أنه لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية.
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
راديو
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
3 أبريل 2024, 14:11 GMT
ونوهت وزارة الدفاع بأن جميع الوحدات الروسية انسحبت بشكل كامل من بوتشا في 30 مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، فيما تعرضت الأطراف الجنوبية، بما فيها المناطق السكنية، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على مدار الساعة، من المدفعية ذات العيار الثقيل والدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.
القوات المسحلة الروسية تقيس مستوى الإشعاع النووي في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
روسيا تحذر من تكرار سيناريو بوتشا في خاركوف بإلصاق تهمة قتل مدنيين بالقوات الروسية
10 مايو 2022, 22:21 GMT
وفي نهاية كانون الثاني/يناير من هذا العام، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إلى أنه طلب شخصياً، مرارا وتكرارا، من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة أوكرانيا، تسليم قائمة أسماء أولئك الذين يُزعم أنهم قتلوا من قبل أفراد عسكريين روس في بوتشا، كما يدّعي نظام كييف، لكن مناشداته ظلت دون إجابة.
ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يُسمح له ببساطة حتى بمحاولة إثبات الحقيقة التي تفضح أسياد الدمى الغربيين". بدوره، أكد الممثل الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تلقت بالفعل طلبا من موسكو يطالب بقائمة بأسماء ضحايا الاستفزاز في بوتشا.
