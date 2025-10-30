عربي
موسكو تحذر من "تصعيد حتمي" بسبب مشروع قانون السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
موسكو تحذر من "تصعيد حتمي" بسبب مشروع قانون السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في ألا يصل مشروع قانون السيادة الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى الموافقة النهائية،...
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "في 22 أكتوبر/تشرين الأول، وافق الكنيست الإسرائيلي، في قراءتين تمهيديتين على مشروعي قانونين يمدان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".وأضافت: "لقد قدّم أعضاء المعارضة الوثيقتين... نأمل ألا يصل مشروع القانون إلى الموافقة النهائية، وإلا، فسيكون التصعيد الخطير الجديد للتوترات، سواء في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في منطقة الشرق الأوسط ككل، أمرا لا مفر منه".وقد قدّم مشروع القانون عضو الكنيست آفي ماعوز، الذي رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل التصويت.وجاء التصويت خلال زيارة إلى إسرائيل قام بها نائب الرئيس الأمريكي، جي. دي. فانس والمبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على "مخربين" في جنين بالضفة الغربية
موسكو تحذر من "تصعيد حتمي" بسبب مشروع قانون السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في ألا يصل مشروع قانون السيادة الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى الموافقة النهائية، وإلا فسيكون التصعيد الجديد أمرًا لا مفر منه.
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "في 22 أكتوبر/تشرين الأول، وافق الكنيست الإسرائيلي، في قراءتين تمهيديتين على مشروعي قانونين يمدان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وأضافت: "لقد قدّم أعضاء المعارضة الوثيقتين... نأمل ألا يصل مشروع القانون إلى الموافقة النهائية، وإلا، فسيكون التصعيد الخطير الجديد للتوترات، سواء في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في منطقة الشرق الأوسط ككل، أمرا لا مفر منه".
الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني
27 أكتوبر, 13:12 GMT
في الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي في قراءتين تمهيديتين على مشروع قانون يمدّ السيادة الإسرائيلية على المناطق التي تضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية.
وقد قدّم مشروع القانون عضو الكنيست آفي ماعوز، الذي رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل التصويت.
وجاء التصويت خلال زيارة إلى إسرائيل قام بها نائب الرئيس الأمريكي، جي. دي. فانس والمبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على "مخربين" في جنين بالضفة الغربية
