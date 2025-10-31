قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة
قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة
قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة

01:49 GMT 31.10.2025
علق القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الله محمد النعمي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي توعد فيها الجماعة بدفع "ثمن باهظ" على هجماتها ضد إسرائيل، قائلاً إن الثمن الذي ستدفعه الجماعة "ستدفعه إسرائيل أضعافاً".
وكتب النعمي عبر منصة "إكس": "الثمن الذي سندفعه نحن ستدفعون أنتم أضعافه"، مضيفاً: "لا تنسوا أن عشرات الملايين من أبناء شعبنا يشتاقون لمواجهتكم، ويرون الشهادة وهم يتصدون لبغيكم أسعد وأفضل أمنياتهم". وختم بالقول: "لا تنسوا أن الله معنا، ونحن واثقون بنصره وتأييده".
ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي وجه فيها تحذيراً مباشراً لجماعة "أنصار الله" عقب إعلان زعيمها عبد الملك الحوثي في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وقف الهجمات ضد إسرائيل ومراقبة مدى التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكان الحوثي قد أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخاً وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع "أنصار الله" في اليمن، قبل أن يتم التوصل في السادس من مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
