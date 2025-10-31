https://sarabic.ae/20251031/قيادي-في-أنصار-الله-يتوعد-إسرائيل-برد-قاس-بعد-تهديدات-وزير-دفاعها-للجماعة-1106578778.html

قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة

قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الله محمد النعمي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي توعد فيها الجماعة بدفع "ثمن باهظ" على... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

وكتب النعمي عبر منصة "إكس": "الثمن الذي سندفعه نحن ستدفعون أنتم أضعافه"، مضيفاً: "لا تنسوا أن عشرات الملايين من أبناء شعبنا يشتاقون لمواجهتكم، ويرون الشهادة وهم يتصدون لبغيكم أسعد وأفضل أمنياتهم". وختم بالقول: "لا تنسوا أن الله معنا، ونحن واثقون بنصره وتأييده".ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي وجه فيها تحذيراً مباشراً لجماعة "أنصار الله" عقب إعلان زعيمها عبد الملك الحوثي في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وقف الهجمات ضد إسرائيل ومراقبة مدى التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكان الحوثي قد أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخاً وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع "أنصار الله" في اليمن، قبل أن يتم التوصل في السادس من مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.

