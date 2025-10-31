https://sarabic.ae/20251031/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يحبط-هجوما-إرهابيا-كان-مخططا-له-في-الهالوين-1106595873.html

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا كان مخططا له في "الهالوين"

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، اليوم الجمعة، بأن (إف بي آي) مجح في إحباط هجوم إرهابي محتمل في ولاية ميشيغان. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

وكتب باتيل على منصة "إكس": "هذا الصباح، أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هجوما إرهابًا مُحتملا، وأُلقي القبض على عدد من الأشخاص في ميشيغان، يُزعم أنهم كانوا يُخططون لهجوم عنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد "الهالوين".وشكر باتيل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين على خدماتهم، وقال إن المكتب سيُقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث.​يشار إلى أن عيد "الهالوين" هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ويعود أصل "الهالوين" إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.لكن تطورت الفكرة، عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء "مرعبة" في يوم "الهالوين"، لإخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة.وبحسب المتعارف عليه، فقبل العطلة ببضعة أسابيع، تعرض محلات الأزياء والملابس الكرنفالية تشكيلة ملابس "مخيفة" على الواجهات مثل الشعر المستعار وقبعات السحرة، والأزياء المومياء، والأقنعة، والهيكل العظمي البلاستيكي وفوانيس اليقطين. حتى أكشاك البقالة والخضروات تشارك، إذ يتم عرض القرع الطازج من جميع الأحجام والأشكال بشكل مناسب في الشارع، والحلويات في شكل أشباح وعناكب وديدان ووحوش تبتسم ابتسامة شريرة من خلف النوافذ الزجاجية.

