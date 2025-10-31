وزير الحرب الأمريكي للصين: أمريكا "ستدافع بقوة" عن مصالحها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
وزير الحرب الأمريكي للصين: أمريكا "ستدافع بقوة" عن مصالحها
وزير الحرب الأمريكي للصين: أمريكا "ستدافع بقوة" عن مصالحها
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال اجتماع مع نظيره الصيني دونغ جون، أن الولايات المتحدة "ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة"، في إشارة إلى التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال هيجسيث في منشور على منصة "إكس" إنه أبلغ الوزير الصيني قلق واشنطن إزاء أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي، مشدداً على أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الدفاع الصينية: بكين تطالب الولايات المتحدة بـ"عدم اللعب بالنار" والتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان
أمس, 19:32 GMT
ويأتي الاجتماع في ظل توتر إقليمي متصاعد وزيادة في التحركات العسكرية، ليشكل أحدث مؤشر على تحسن تدريجي في قنوات التواصل بين البلدين، بعد محادثة عبر الفيديو جرت بين الوزيرين في سبتمبر الماضي.
كما جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية تايوان لم تُطرح خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.
ويُذكر أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تسعى إلى تحسين قنوات التواصل مع الصين بشأن تحديثها العسكري وتموضعها الإقليمي، بما في ذلك زيادة الشفافية حول ترسانتها النووية وتعزيز المناقشات الميدانية المباشرة بين القادة العسكريين من الجانبين.
