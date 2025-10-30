عربي
الدفاع الصينية: بكين تطالب الولايات المتحدة بـ"عدم اللعب بالنار" والتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان
الدفاع الصينية: بكين تطالب الولايات المتحدة بـ"عدم اللعب بالنار" والتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان
الدفاع الصينية: بكين تطالب الولايات المتحدة بـ"عدم اللعب بالنار" والتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان

صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تُدرك الخطر الكامل المتمثل في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وأن تكف عن اللعب بالنار في المناطق التي تؤثر على المصالح الجوهرية للصين.
وقال تشانغ شياو قانغ: "يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك الحساسية العالية والخطر الشديد المتمثل في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وأن تتوقف عن اللعب بالنار في المناطق التي تؤثر على المصالح الأساسية للصين، وأن تمتنع عن دعم "استقلال تايوان".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أيضا أن "إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي في الجزيرة مهتمة فقط بنفسها، وأنها بتملقها اللامحدود للولايات المتحدة، تخون تايوان".
وزير الدفاع الصيني دونغ جون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
وزير الدفاع الصيني: الجيش لن يسمح باستقلال تايوان
18 سبتمبر, 02:18 GMT
واختتم تشانغ شياو قانغ حديثه قائلا إن "جيش التحرير الشعبي الصيني سوف يقمع بحزم أي مؤامرة لـ "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي من أجل حماية السيادة الوطنية للبلاد وسلامة أراضيها".
انعقد في ولاية ماريلاند في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، المؤتمر السنوي الذي استمر ثلاثة أيام لممثلي الدفاع من تايوان والولايات المتحدة، حيث تمت مناقشة قضايا التطوير المشترك وإنتاج الأسلحة وتسريع تسليم المعدات الدفاعية.
وكانت وسائل إعلام تايوانية قد ذكرت، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الدفعة الأخيرة من دبابات "أبرامز" إلى الجزيرة في أوائل عام 2026.
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
ترامب: شي جين بينغ أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي
16 أغسطس, 08:10 GMT
كما أعلنت تايبيه، عن رغبتها في شراء صواريخ موجهة مضادة للطائرات لنظام "باتريوت" وأنظمة الدفاع الجوي نفسها من واشنطن.

تصاعد الوضع حول تايوان عقب زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، زيارة بيلوسي، معتبرة إياها دعما أمريكيا للنزعة الانفصالية التايوانية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعتها الجزرية عام 1949، بعد انتقال قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، المهزومة في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
تايوان تنشر أنظمة "هيمارس" المتطورة في تدريبات عسكرية لـ"ردع التهديدات الصينية"
12 يوليو, 09:09 GMT

واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان " ايه بي سي" ومقرها بكين، ومؤسسة التبادل عبر المضيق "سي إس أي" ومقرها تايبيه.
