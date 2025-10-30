https://sarabic.ae/20251030/الدفاع-الصينية-بكين-تطالب-الولايات-المتحدة-بـعدم-اللعب-بالنار-والتوقف-عن-بيع-الأسلحة-لتايوان-1106571386.html

الدفاع الصينية: بكين تطالب الولايات المتحدة بـ"عدم اللعب بالنار" والتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان

الدفاع الصينية: بكين تطالب الولايات المتحدة بـ"عدم اللعب بالنار" والتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان

وقال تشانغ شياو قانغ: "يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك الحساسية العالية والخطر الشديد المتمثل في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وأن تتوقف عن اللعب بالنار في المناطق التي تؤثر على المصالح الأساسية للصين، وأن تمتنع عن دعم "استقلال تايوان".واختتم تشانغ شياو قانغ حديثه قائلا إن "جيش التحرير الشعبي الصيني سوف يقمع بحزم أي مؤامرة لـ "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي من أجل حماية السيادة الوطنية للبلاد وسلامة أراضيها".وكانت وسائل إعلام تايوانية قد ذكرت، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الدفعة الأخيرة من دبابات "أبرامز" إلى الجزيرة في أوائل عام 2026.كما أعلنت تايبيه، عن رغبتها في شراء صواريخ موجهة مضادة للطائرات لنظام "باتريوت" وأنظمة الدفاع الجوي نفسها من واشنطن.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعتها الجزرية عام 1949، بعد انتقال قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، المهزومة في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان " ايه بي سي" ومقرها بكين، ومؤسسة التبادل عبر المضيق "سي إس أي" ومقرها تايبيه.

