الدفاع الصينية: بكين تطالب الولايات المتحدة بـ"عدم اللعب بالنار" والتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان
الدفاع الصينية: بكين تطالب الولايات المتحدة بـ"عدم اللعب بالنار" والتوقف عن بيع الأسلحة لتايوان
صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تُدرك الخطر الكامل المتمثل في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وأن تكف عن اللعب بالنار في المناطق التي تؤثر على المصالح الجوهرية للصين.
وقال تشانغ شياو قانغ: "يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك الحساسية العالية والخطر الشديد المتمثل في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وأن تتوقف عن اللعب بالنار في المناطق التي تؤثر على المصالح الأساسية للصين، وأن تمتنع عن دعم "استقلال تايوان".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أيضا أن "إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي في الجزيرة مهتمة فقط بنفسها، وأنها بتملقها اللامحدود للولايات المتحدة، تخون تايوان".
واختتم تشانغ شياو قانغ حديثه قائلا إن "جيش التحرير الشعبي الصيني سوف يقمع بحزم أي مؤامرة لـ "استقلال تايوان
" والتدخل الخارجي من أجل حماية السيادة الوطنية للبلاد وسلامة أراضيها".
انعقد في ولاية ماريلاند في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، المؤتمر السنوي الذي استمر ثلاثة أيام لممثلي الدفاع من تايوان والولايات المتحدة، حيث تمت مناقشة قضايا التطوير المشترك وإنتاج الأسلحة وتسريع تسليم المعدات الدفاعية.
وكانت وسائل إعلام تايوانية
قد ذكرت، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الدفعة الأخيرة من دبابات "أبرامز" إلى الجزيرة في أوائل عام 2026.
كما أعلنت تايبيه، عن رغبتها في شراء صواريخ موجهة مضادة للطائرات لنظام "باتريوت" وأنظمة الدفاع الجوي نفسها من واشنطن.
تصاعد الوضع حول تايوان عقب زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، زيارة بيلوسي، معتبرة إياها دعما أمريكيا للنزعة الانفصالية التايوانية.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعتها الجزرية
عام 1949، بعد انتقال قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، المهزومة في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على التواصل
من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان " ايه بي سي" ومقرها بكين، ومؤسسة التبادل عبر المضيق "سي إس أي" ومقرها تايبيه.