وزير الدفاع الصيني: الجيش لن يسمح باستقلال تايوان
أكد وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، أن جيش بلاده لن يسمح مطلقًا للقوى الانفصالية في تايوان بتحقيق أي نجاح في مساعيها نحو الاستقلال، مشددًا على تمسّك بكين بمبدأ
وقال الوزير: "جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائمًا قوة لا تُقهَر تدافع عن إعادة توحيد الوطن الأم".وأضاف أن الجيش "لن يسمح أبدًا بأن تنجح أي محاولات انفصالية تهدف إلى استقلال تايوان".وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ "سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.
