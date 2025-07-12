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تايوان تنشر أنظمة "هيمارس" المتطورة في تدريبات عسكرية لـ"ردع التهديدات الصينية"
تايوان تنشر أنظمة "هيمارس" المتطورة في تدريبات عسكرية لـ"ردع التهديدات الصينية"
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش التايواني، اليوم السبت، نشر أنظمة "هيمارس" الهجومية عالية الدقة، وذلك ضمن الاستعدادات لتدريبات بالذخيرة الحية تهدف إلى إظهار قدرة الجزيرة على مواجهة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T09:09+0000
2025-07-12T09:09+0000
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وشوهدت شاحنتان مدرعتان مجهزتان بأنظمة "هيمارس" الأمريكية الصنع، وهما تتحركان في محيط مدينة تايتشونغ على الساحل الأوسط لتايوان، خلال اليوم الرابع من المناورات السنوية التي تمتد لعشرة أيام، وتعد الأكثر شمولا حتى الآن. ومن المقرر أن تجري التدريبات بالذخيرة الحية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وقال الكولونيل تشين ليان جيا، المتحدث باسم الجيش التايواني، إن أنظمة "هيمارس" يجب أن تُبقى مخفية عن الاستطلاع الجوي أو الأقمار الصناعية للعدو، وحتى عن العملاء خلف الخطوط، إلى حين صدور أوامر إطلاق النار في زمن الحرب".تأتي هذه التدريبات في ظل تصاعد التوترات مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وكثفت من ضغوطها العسكرية عبر مناورات حربية مكثفة ودوريات بحرية وجوية يومية حول الجزيرة، خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، ترفض تايوان مطالبات الصين بالسيادة، ويؤكد الرئيس التايواني لاي تشينغ ته، أن "مستقبل الجزيرة يحدده شعبها".وفي وقت سابق، نفذت دبابات جيش التحرير الشعبي الصيني، تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان، على الجانب الآخر من مضيق تايوان.وأظهر مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي في الصين، دبابات مدرعة تقف على الشاطىء، ثم تنطلق باتجاه عرض البحر في خطين متوازيين، حيث نفذت تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20250706/الصين-تفتتح-مسارا-جديدا-للطيران-المدني-قرب-الخط-الفاصل-بمضيق-تايوان-1102397809.html
https://sarabic.ae/20250401/الصين-تطلق-مناورات-عسكرية-حول-تايوان-1099121986.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار

تايوان تنشر أنظمة "هيمارس" المتطورة في تدريبات عسكرية لـ"ردع التهديدات الصينية"

09:09 GMT 12.07.2025
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Sputnik . Sergey Stepanov
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بدأ الجيش التايواني، اليوم السبت، نشر أنظمة "هيمارس" الهجومية عالية الدقة، وذلك ضمن الاستعدادات لتدريبات بالذخيرة الحية تهدف إلى إظهار قدرة الجزيرة على مواجهة أي "تهديد صيني محتمل"، بحسب قول السلطات المحلية.
وشوهدت شاحنتان مدرعتان مجهزتان بأنظمة "هيمارس" الأمريكية الصنع، وهما تتحركان في محيط مدينة تايتشونغ على الساحل الأوسط لتايوان، خلال اليوم الرابع من المناورات السنوية التي تمتد لعشرة أيام، وتعد الأكثر شمولا حتى الآن. ومن المقرر أن تجري التدريبات بالذخيرة الحية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقال الكولونيل تشين ليان جيا، المتحدث باسم الجيش التايواني، إن أنظمة "هيمارس" يجب أن تُبقى مخفية عن الاستطلاع الجوي أو الأقمار الصناعية للعدو، وحتى عن العملاء خلف الخطوط، إلى حين صدور أوامر إطلاق النار في زمن الحرب".
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تأتي هذه التدريبات في ظل تصاعد التوترات مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وكثفت من ضغوطها العسكرية عبر مناورات حربية مكثفة ودوريات بحرية وجوية يومية حول الجزيرة، خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، ترفض تايوان مطالبات الصين بالسيادة، ويؤكد الرئيس التايواني لاي تشينغ ته، أن "مستقبل الجزيرة يحدده شعبها".

وأشار مسؤولون تايوانيون إلى أن هذه المناورات تهدف إلى "إيصال رسالة واضحة للصين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان، بأن الجزيرة عازمة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم محتمل".

وفي وقت سابق، نفذت دبابات جيش التحرير الشعبي الصيني، تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان، على الجانب الآخر من مضيق تايوان.
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وأظهر مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي في الصين، دبابات مدرعة تقف على الشاطىء، ثم تنطلق باتجاه عرض البحر في خطين متوازيين، حيث نفذت تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان.
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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