https://sarabic.ae/20250712/تايوان-تنشر-أنظمة-هيمارس-المتطورة-في-تدريبات-عسكرية-لـردع-التهديدات-الصينية-1102618832.html

تايوان تنشر أنظمة "هيمارس" المتطورة في تدريبات عسكرية لـ"ردع التهديدات الصينية"

تايوان تنشر أنظمة "هيمارس" المتطورة في تدريبات عسكرية لـ"ردع التهديدات الصينية"

سبوتنيك عربي

بدأ الجيش التايواني، اليوم السبت، نشر أنظمة "هيمارس" الهجومية عالية الدقة، وذلك ضمن الاستعدادات لتدريبات بالذخيرة الحية تهدف إلى إظهار قدرة الجزيرة على مواجهة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T09:09+0000

2025-07-12T09:09+0000

2025-07-12T09:09+0000

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وشوهدت شاحنتان مدرعتان مجهزتان بأنظمة "هيمارس" الأمريكية الصنع، وهما تتحركان في محيط مدينة تايتشونغ على الساحل الأوسط لتايوان، خلال اليوم الرابع من المناورات السنوية التي تمتد لعشرة أيام، وتعد الأكثر شمولا حتى الآن. ومن المقرر أن تجري التدريبات بالذخيرة الحية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وقال الكولونيل تشين ليان جيا، المتحدث باسم الجيش التايواني، إن أنظمة "هيمارس" يجب أن تُبقى مخفية عن الاستطلاع الجوي أو الأقمار الصناعية للعدو، وحتى عن العملاء خلف الخطوط، إلى حين صدور أوامر إطلاق النار في زمن الحرب".تأتي هذه التدريبات في ظل تصاعد التوترات مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وكثفت من ضغوطها العسكرية عبر مناورات حربية مكثفة ودوريات بحرية وجوية يومية حول الجزيرة، خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، ترفض تايوان مطالبات الصين بالسيادة، ويؤكد الرئيس التايواني لاي تشينغ ته، أن "مستقبل الجزيرة يحدده شعبها".وفي وقت سابق، نفذت دبابات جيش التحرير الشعبي الصيني، تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان، على الجانب الآخر من مضيق تايوان.وأظهر مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي في الصين، دبابات مدرعة تقف على الشاطىء، ثم تنطلق باتجاه عرض البحر في خطين متوازيين، حيث نفذت تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار