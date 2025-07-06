الصين تفتتح مسارا جديدا للطيران المدني قرب الخط الفاصل بمضيق تايوان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250706/الصين-تفتتح-مسارا-جديدا-للطيران-المدني-قرب-الخط-الفاصل-بمضيق-تايوان-1102397809.html
الصين تفتتح مسارا جديدا للطيران المدني قرب الخط الفاصل بمضيق تايوان
الصين تفتتح مسارا جديدا للطيران المدني قرب الخط الفاصل بمضيق تايوان
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن افتتاح امتداد ثالث لمسار الرحلات الجوية "إم 503"، قرب الخط الفاصل في مضيق تايوان، ما أثار احتجاجا من تايبيه، التي اعتبرت الخطوة... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T05:38+0000
2025-07-06T05:38+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103681/82/1036818239_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_9791c2dd613d1ecae68f6fb2b9d10586.jpg
ويمتد الخط الجديد "دبليو 121" من البر الرئيسي الصيني باتجاه تايوان، ويأتي قبيل بدء مناورات "هان كوانغ" العسكرية السنوية في تايوان، والتي تحاكي هجوما صينيا محتملا.وتعد هذه الخطوة الثالثة بعد فتح امتدادي "دبليو 122" و"دبليو 123" العام الماضي. وتؤكد بكين أن الهدف من هذه الخطوات تحسين السلامة الجوية وتقليل التأخير، في حين تصرّ تايوان على أن "أي تعديل يجب أن يتم بالتنسيق المسبق".وتزعم تايوان أن "الصين تزعزع الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن "عدد المسافرين الجويين لم يعد بعد لمستويات ما قبل جائحة كورونا، ما ينفي مبررات بكين".وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20250609/الدفاع-الصينية-تحذر-سلطات-تايوان-الأسلحة-الأمريكية-لن-تحميكم-1101485494.html
https://sarabic.ae/20250601/الصين-ترد-على-تصريحات-وزير-الدفاع-الأمريكي-بشأن-غزو-تايوان-1101177986.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103681/82/1036818239_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_350feb1e11019daf6b65f8d27d7badc4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تفتتح مسارا جديدا للطيران المدني قرب الخط الفاصل بمضيق تايوان

05:38 GMT 06.07.2025
© Photo / CC0طائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Photo / CC0
تابعنا عبر
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن افتتاح امتداد ثالث لمسار الرحلات الجوية "إم 503"، قرب الخط الفاصل في مضيق تايوان، ما أثار احتجاجا من تايبيه، التي اعتبرت الخطوة "محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم"، على حد قولها.
ويمتد الخط الجديد "دبليو 121" من البر الرئيسي الصيني باتجاه تايوان، ويأتي قبيل بدء مناورات "هان كوانغ" العسكرية السنوية في تايوان، والتي تحاكي هجوما صينيا محتملا.
وتعد هذه الخطوة الثالثة بعد فتح امتدادي "دبليو 122" و"دبليو 123" العام الماضي. وتؤكد بكين أن الهدف من هذه الخطوات تحسين السلامة الجوية وتقليل التأخير، في حين تصرّ تايوان على أن "أي تعديل يجب أن يتم بالتنسيق المسبق".
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
الدفاع الصينية تحذر سلطات تايوان: الأسلحة الأمريكية لن تحميكم
9 يونيو, 12:45 GMT
وقال تشين بينهوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، اليوم الأحد، إن "هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف ضغط نمو الرحلات الجوية في المنطقة المعنية، وضمان سلامة الرحلات الجوية وتقليل تأخير الرحلات وحماية حقوق ومصالح الركاب، وكل ذلك يعود بالنفع على الناس من جانبي مضيق تايوان"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتزعم تايوان أن "الصين تزعزع الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن "عدد المسافرين الجويين لم يعد بعد لمستويات ما قبل جائحة كورونا، ما ينفي مبررات بكين".
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
الصين ترد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن "غزو" تايوان
1 يونيو, 05:31 GMT
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала