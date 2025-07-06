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الصين تفتتح مسارا جديدا للطيران المدني قرب الخط الفاصل بمضيق تايوان
الصين تفتتح مسارا جديدا للطيران المدني قرب الخط الفاصل بمضيق تايوان
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن افتتاح امتداد ثالث لمسار الرحلات الجوية "إم 503"، قرب الخط الفاصل في مضيق تايوان، ما أثار احتجاجا من تايبيه، التي اعتبرت الخطوة... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T05:38+0000
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ويمتد الخط الجديد "دبليو 121" من البر الرئيسي الصيني باتجاه تايوان، ويأتي قبيل بدء مناورات "هان كوانغ" العسكرية السنوية في تايوان، والتي تحاكي هجوما صينيا محتملا.وتعد هذه الخطوة الثالثة بعد فتح امتدادي "دبليو 122" و"دبليو 123" العام الماضي. وتؤكد بكين أن الهدف من هذه الخطوات تحسين السلامة الجوية وتقليل التأخير، في حين تصرّ تايوان على أن "أي تعديل يجب أن يتم بالتنسيق المسبق".وتزعم تايوان أن "الصين تزعزع الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن "عدد المسافرين الجويين لم يعد بعد لمستويات ما قبل جائحة كورونا، ما ينفي مبررات بكين".وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تفتتح مسارا جديدا للطيران المدني قرب الخط الفاصل بمضيق تايوان
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن افتتاح امتداد ثالث لمسار الرحلات الجوية "إم 503"، قرب الخط الفاصل في مضيق تايوان، ما أثار احتجاجا من تايبيه، التي اعتبرت الخطوة "محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم"، على حد قولها.
ويمتد الخط الجديد "دبليو 121" من البر الرئيسي الصيني باتجاه تايوان، ويأتي قبيل بدء مناورات "هان كوانغ" العسكرية السنوية في تايوان، والتي تحاكي هجوما صينيا محتملا.
وتعد هذه الخطوة الثالثة بعد فتح امتدادي "دبليو 122" و"دبليو 123" العام الماضي. وتؤكد بكين أن الهدف من هذه الخطوات تحسين السلامة الجوية وتقليل التأخير، في حين تصرّ تايوان على أن "أي تعديل يجب أن يتم بالتنسيق المسبق".
وقال تشين بينهوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، اليوم الأحد، إن "هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف ضغط نمو الرحلات الجوية في المنطقة المعنية، وضمان سلامة الرحلات الجوية وتقليل تأخير الرحلات وحماية حقوق ومصالح الركاب، وكل ذلك يعود بالنفع على الناس من جانبي مضيق تايوان"، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
وتزعم تايوان أن "الصين تزعزع الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن "عدد المسافرين الجويين لم يعد بعد لمستويات ما قبل جائحة كورونا، ما ينفي مبررات بكين".
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.