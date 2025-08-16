ترامب: شي جين بينغ أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: شي جين بينغ أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي
ترامب: شي جين بينغ أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن نظيره الصيني شي جين بينغ، أبلغه بأن "الصين لن تقدم على غزو تايوان"، طالما هو في منصبه، على حد قوله. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
ترامب: شي جين بينغ أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن نظيره الصيني شي جين بينغ، أبلغه بأن "الصين لن تقدم على غزو تايوان"، طالما هو في منصبه، على حد قوله.
وأوضح ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الجمعة، قبيل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الرئيس الصيني قال له: "لن أفعل ذلك ما دمتَ رئيسًا"، مضيفًا أن "شي، شدد أيضا على أن الصين صبورة جدا".
وأشار ترامب إلى أنه لا يتوقع أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان خلال فترة رئاسته، لكنه قال: "سنرى"، وفق تعبيره.
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
تايوان تنشر أنظمة "هيمارس" المتطورة في تدريبات عسكرية لـ"ردع التهديدات الصينية"
12 يوليو, 09:09 GMT
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن، فورا على طلب للتعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، بينما كانت هذه أول مكالمة مؤكدة بين ترامب وشي، منذ بدء ولايته الثانية، بعد اتصال سابق لم يذكر موعده.

يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن 3 مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منعت الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، من التوقف في نيويورك، خلال زيارته المقررة في أغسطس الجاري، إلى باراغواي وغواتيمالا وبليز، بسبب اعتراضات الصين.

وصرح مكتب لاي بأنه "لا توجد لديه خطط فورية للسفر إلى الخارج بسبب جهود الإغاثة من الإعصار ومحادثات التجارة مع واشنطن"، على الرغم من أن المصادر أشارت إلى أن "القرار جاء بعد رفض الولايات المتحدة السماح له بالتوقف في نيويورك".
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
الدفاع الصينية تحذر سلطات تايوان: الأسلحة الأمريكية لن تحميكم
9 يونيو, 12:45 GMT
وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن لاي تشينغ تي، "كان ينوي التوقف في دالاس، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد منعت زيارته إلى نيويورك فقط أم منعت مروره عبر البلاد بالكامل.
ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق، بينما نقلت السفارة التايوانية في واشنطن، تصريح لاي بأنه "لا يخطط للسفر إلى الخارج في الوقت الراهن"، وفقًا للتقرير.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.
يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.
