ترامب: شي جين بينغ أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن نظيره الصيني شي جين بينغ، أبلغه بأن "الصين لن تقدم على غزو تايوان"، طالما هو في منصبه، على حد قوله. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الجمعة، قبيل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الرئيس الصيني قال له: "لن أفعل ذلك ما دمتَ رئيسًا"، مضيفًا أن "شي، شدد أيضا على أن الصين صبورة جدا".وأشار ترامب إلى أنه لا يتوقع أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان خلال فترة رئاسته، لكنه قال: "سنرى"، وفق تعبيره.ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن، فورا على طلب للتعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، بينما كانت هذه أول مكالمة مؤكدة بين ترامب وشي، منذ بدء ولايته الثانية، بعد اتصال سابق لم يذكر موعده.وصرح مكتب لاي بأنه "لا توجد لديه خطط فورية للسفر إلى الخارج بسبب جهود الإغاثة من الإعصار ومحادثات التجارة مع واشنطن"، على الرغم من أن المصادر أشارت إلى أن "القرار جاء بعد رفض الولايات المتحدة السماح له بالتوقف في نيويورك".وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن لاي تشينغ تي، "كان ينوي التوقف في دالاس، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد منعت زيارته إلى نيويورك فقط أم منعت مروره عبر البلاد بالكامل.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.
ترامب: شي جين بينغ أكد أن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايتي
وأوضح ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الجمعة، قبيل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الرئيس الصيني قال له: "لن أفعل ذلك ما دمتَ رئيسًا"، مضيفًا أن "شي، شدد أيضا على أن الصين صبورة جدا".
وأشار ترامب إلى أنه لا يتوقع أي تحرك عسكري صيني
ضد تايوان خلال فترة رئاسته، لكنه قال: "سنرى"، وفق تعبيره.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن، فورا على طلب للتعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، بينما كانت هذه أول مكالمة مؤكدة بين ترامب وشي، منذ بدء ولايته الثانية، بعد اتصال سابق لم يذكر موعده.
يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن 3 مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منعت الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، من التوقف في نيويورك، خلال زيارته المقررة في أغسطس الجاري، إلى باراغواي وغواتيمالا وبليز، بسبب اعتراضات الصين.
وصرح مكتب لاي بأنه "لا توجد لديه خطط فورية للسفر إلى الخارج بسبب جهود الإغاثة من الإعصار ومحادثات التجارة مع واشنطن"، على الرغم من أن المصادر أشارت إلى أن "القرار جاء بعد رفض الولايات المتحدة السماح له بالتوقف في نيويورك".
وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن لاي تشينغ تي، "كان ينوي التوقف في دالاس، لكن لا يزال من غير الواضح
ما إذا كانت الولايات المتحدة قد منعت زيارته إلى نيويورك فقط أم منعت مروره عبر البلاد بالكامل.
ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق، بينما نقلت السفارة التايوانية في واشنطن، تصريح لاي بأنه "لا يخطط للسفر إلى الخارج في الوقت الراهن"، وفقًا للتقرير.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.
يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة"، بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.