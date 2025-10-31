أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان لدى مغادرتهما قاعدة جيمهاي الجوية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في بوسان، كوريا الجنوبية.
زوجان يمزحان على ساحل كينغستون، جامايكا، مع اقتراب إعصار ميليسا، الثلاثاء، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
منظر جوي للمبنى المنهار بعد زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة سينديرجي الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في باليكسير، تركيا.
يستمر العناء اليومي للفلسطينيين الذين عادوا إلى ديارهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لبناء حياة جديدة في المدينة التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، في مدينة غزة.
امرأة تمشي على ضفاف نهر سايغون، حيث وصل منسوب المياه إلى ذروته السنوية في 25 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة هو تشي منه، فيتنام.
ينعى التايلانديون الملكة الأم سيريكيت في مستشفى الملك تشولالونغكورن التذكاري في بانكوك، تايلاند، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
مسؤولون كينيون يتفقدون موقع تحطم طائرة بالقرب من دياني، كينيا، الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025
ماريا جالكينا، صانعة أغطية الرأس الروسية التقليدية، مع الزوار في مهرجان موسفينتاج في متحف موسكو.
إغلاق جزء من مدينة هوي آن السياحية، وخاصة مدينتها القديمة، بسبب فيضانات عارمة كما هو الحال في هوي آن، فيتنام، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
عامل إندونيسي يلقي قماشًا ملونًا بنقش الباتيك على ضفة نهر في سوكوهارجو، جاوة الوسطى، إندونيسيا، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
