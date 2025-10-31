عربي
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
13:49 GMT 31.10.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان لدى مغادرتهما قاعدة جيمهاي الجوية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في بوسان، كوريا الجنوبية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان لدى مغادرتهما قاعدة جيمهاي الجوية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في بوسان، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
1/11
© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان لدى مغادرتهما قاعدة جيمهاي الجوية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في بوسان، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Matias Delacroix

زوجان يمزحان على ساحل كينغستون، جامايكا، مع اقتراب إعصار ميليسا، الثلاثاء، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

زوجان يمزحان على ساحل كينغستون، جامايكا، مع اقتراب إعصار ميليسا، الثلاثاء، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025. - سبوتنيك عربي
2/11
© AP Photo / Matias Delacroix

زوجان يمزحان على ساحل كينغستون، جامايكا، مع اقتراب إعصار ميليسا، الثلاثاء، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan

منظر جوي للمبنى المنهار بعد زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة سينديرجي الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في باليكسير، تركيا.

منظر جوي للمبنى المنهار بعد زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة سينديرجي الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في باليكسير، تركيا. - سبوتنيك عربي
3/11
© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan

منظر جوي للمبنى المنهار بعد زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة سينديرجي الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في باليكسير، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

يستمر العناء اليومي للفلسطينيين الذين عادوا إلى ديارهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لبناء حياة جديدة في المدينة التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، في مدينة غزة.

يستمر العناء اليومي للفلسطينيين الذين عادوا إلى ديارهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لبناء حياة جديدة في المدينة التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
4/11
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

يستمر العناء اليومي للفلسطينيين الذين عادوا إلى ديارهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لبناء حياة جديدة في المدينة التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية، في مدينة غزة.

© AP Photo / Mark Schiefelbeinالصورة تظهر رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانت، على اليسار، ورئيس وزراء تايلاند أنوتين شارنفيراكول وهما يتبادلان لافتات بلديهما خلال مراسم توقيع على هامش القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
الصورة تظهر رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانت، على اليسار، ورئيس وزراء تايلاند أنوتين شارنفيراكول وهما يتبادلان لافتات بلديهما خلال مراسم توقيع على هامش القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
5/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein
الصورة تظهر رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانت، على اليسار، ورئيس وزراء تايلاند أنوتين شارنفيراكول وهما يتبادلان لافتات بلديهما خلال مراسم توقيع على هامش القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
© Getty Images / Thanh Hue

امرأة تمشي على ضفاف نهر سايغون، حيث وصل منسوب المياه إلى ذروته السنوية في 25 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة هو تشي منه، فيتنام.

امرأة تمشي على ضفاف نهر سايغون، حيث وصل منسوب المياه إلى ذروته السنوية في 25 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة هو تشي منه، فيتنام. - سبوتنيك عربي
6/11
© Getty Images / Thanh Hue

امرأة تمشي على ضفاف نهر سايغون، حيث وصل منسوب المياه إلى ذروته السنوية في 25 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة هو تشي منه، فيتنام.

© Getty Images / NurPhoto/Anusak Laowilas

ينعى التايلانديون الملكة الأم سيريكيت في مستشفى الملك تشولالونغكورن التذكاري في بانكوك، تايلاند، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ينعى التايلانديون الملكة الأم سيريكيت في مستشفى الملك تشولالونغكورن التذكاري في بانكوك، تايلاند، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025. - سبوتنيك عربي
7/11
© Getty Images / NurPhoto/Anusak Laowilas

ينعى التايلانديون الملكة الأم سيريكيت في مستشفى الملك تشولالونغكورن التذكاري في بانكوك، تايلاند، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

© AP Photo

مسؤولون كينيون يتفقدون موقع تحطم طائرة بالقرب من دياني، كينيا، الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025

مسؤولون كينيون يتفقدون موقع تحطم طائرة بالقرب من دياني، كينيا، الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي
8/11
© AP Photo

مسؤولون كينيون يتفقدون موقع تحطم طائرة بالقرب من دياني، كينيا، الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

ماريا جالكينا، صانعة أغطية الرأس الروسية التقليدية، مع الزوار في مهرجان موسفينتاج في متحف موسكو.

ماريا جالكينا، صانعة أغطية الرأس الروسية التقليدية، مع الزوار في مهرجان موسفينتاج في متحف موسكو. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

ماريا جالكينا، صانعة أغطية الرأس الروسية التقليدية، مع الزوار في مهرجان موسفينتاج في متحف موسكو.

© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

إغلاق جزء من مدينة هوي آن السياحية، وخاصة مدينتها القديمة، بسبب فيضانات عارمة كما هو الحال في هوي آن، فيتنام، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

إغلاق جزء من مدينة هوي آن السياحية، وخاصة مدينتها القديمة، بسبب فيضانات عارمة كما هو الحال في هوي آن، فيتنام، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025. - سبوتنيك عربي
10/11
© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik

إغلاق جزء من مدينة هوي آن السياحية، وخاصة مدينتها القديمة، بسبب فيضانات عارمة كما هو الحال في هوي آن، فيتنام، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

© Getty Images / NurPhoto/Ali Lutfi

عامل إندونيسي يلقي قماشًا ملونًا بنقش الباتيك على ضفة نهر في سوكوهارجو، جاوة الوسطى، إندونيسيا، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

عامل إندونيسي يلقي قماشًا ملونًا بنقش الباتيك على ضفة نهر في سوكوهارجو، جاوة الوسطى، إندونيسيا، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025. - سبوتنيك عربي
11/11
© Getty Images / NurPhoto/Ali Lutfi

عامل إندونيسي يلقي قماشًا ملونًا بنقش الباتيك على ضفة نهر في سوكوهارجو، جاوة الوسطى، إندونيسيا، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

