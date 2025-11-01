https://sarabic.ae/20251101/إطلاق-الغواصة-النووية-خاباروفسك-في-مدينة-سيفيرودفينسك----الدفاع-الروسية-1106644358.html
غواصة "خاباروفسك" النووية ستضمن مصالح روسيا في المحيطات والبحار- الدفاع الروسية
غواصة "خاباروفسك" النووية ستضمن مصالح روسيا في المحيطات والبحار- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إطلاق الغواصة النووية "خاباروفسك" في مدينة سيفيرودفينسك، مشيرة إلى أن غواصة "خاباروفسك" النووية ستضمن مصالح روسيا في... 01.11.2025
روسيا
سلاح روسيا
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في سيفيرودفينسك، تحت قيادة وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أقيم حفل إطلاق الغواصة النووية "خاباروفسك" من مرفأها في حوض بناء السفن التابع لشركة "سيفماش".وأضاف البيان: "صممت الغواصة النووية "خاباروفسك" من قبل مكتب روبين المركزي للتصميم البحري، وهي مصممة لتنفيذ مهام بحرية باستخدام أسلحة حديثة تحت الماء، بما في ذلك أنظمة روبوتية لأغراض مختلفة".وتابع البيان: "أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن اليوم حدث هام بالنسبة لنا، إطلاق "خاباروفسك" التي يعمل بالطاقة النووية من حوض بناء السفن الشهير في سيفماش".وقال أندريه بيلاؤوسوف: "أود أن أشكر كل من شارك في بناء الغواصة على عملهم الدؤوب والعالي الجودة. لا تزال السفينة بحاجة إلى إكمال سلسلة من التجارب البحرية. أتمنى النجاح للطاقم وفريق التشغيل".وتفقد بيلاؤوسوف أعمال الإصلاح في مركز "زفيزدوتشكا" وعقد اجتماعاً لمناقشة بناء وصيانة السفن الغواصة، إضافة إلى عرض سفينة دورية جليدية.وأوضح البيان أنه خلال الزيارة العملية، تم عرض سفينة دورية جليدية "إيفان بابانين" أمام وزير الدفاع الروسي، وأبلغ القائد العام للبحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، رئيس الإدارة العسكرية الروسية أن هذا النوع من السفن مصمم للعمل في ظروف جليد القطب الشمالي، سواء بشكل مستقل أو ضمن مجموعات بحرية تابعة للأسطول الشمالي، مما يزيد بشكل كبير من فعالية مهام البحرية في منطقة القطب الشمالي.
غواصة "خاباروفسك" النووية ستضمن مصالح روسيا في المحيطات والبحار- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إطلاق الغواصة النووية "خاباروفسك" في مدينة سيفيرودفينسك، مشيرة إلى أن غواصة "خاباروفسك" النووية ستضمن مصالح روسيا في المحيطات وأعماق البحار.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في سيفيرودفينسك، تحت قيادة وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أقيم حفل إطلاق الغواصة النووية "خاباروفسك" من مرفأها في حوض بناء السفن التابع لشركة "سيفماش".
وتابع البيان: "حضرالحفل أيضا الأدميرال ألكسندر مويسييف، القائد العام للبحرية الروسية، وأندريه بوتشكوف، الرئيس التنفيذي لشركة بناء السفن المتحدة، وميخائيل بودنيتشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفماش".
وأضاف البيان: "صممت الغواصة النووية "خاباروفسك" من قبل مكتب روبين المركزي للتصميم البحري، وهي مصممة لتنفيذ مهام بحرية باستخدام أسلحة حديثة تحت الماء، بما في ذلك أنظمة روبوتية لأغراض مختلفة".
وتابع البيان: "أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن اليوم حدث هام بالنسبة لنا، إطلاق "خاباروفسك" التي يعمل بالطاقة النووية من حوض بناء السفن الشهير في سيفماش".
وبحسب البيان، أكد وزير الدفاع الروسي أن الغواصة حاملة الأسلحة تحت الماء والأنظمة الروبوتية ستمكن من تنفيذ المهام بنجاح لضمان أمن الحدود البحرية لروسيا وحماية مصالحها الوطنية في مختلف أنحاء محيطات العالم.
وقال أندريه بيلاؤوسوف: "أود أن أشكر كل من شارك في بناء الغواصة على عملهم الدؤوب والعالي الجودة. لا تزال السفينة بحاجة إلى إكمال سلسلة من التجارب البحرية. أتمنى النجاح للطاقم وفريق التشغيل".
وتفقد بيلاؤوسوف أعمال الإصلاح في مركز "زفيزدوتشكا" وعقد اجتماعاً لمناقشة بناء وصيانة السفن الغواصة، إضافة إلى عرض سفينة دورية جليدية.
وأوضح البيان أنه خلال الزيارة العملية، تم عرض سفينة دورية جليدية "إيفان بابانين" أمام وزير الدفاع الروسي، وأبلغ القائد العام للبحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، رئيس الإدارة العسكرية الروسية أن هذا النوع من السفن مصمم للعمل في ظروف جليد القطب الشمالي، سواء بشكل مستقل أو ضمن مجموعات بحرية تابعة للأسطول الشمالي، مما يزيد بشكل كبير من فعالية مهام البحرية في منطقة القطب الشمالي.