Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
اللواء 71 والفوج 225 الأوكرانيين يتكبدان خسائر فادحة في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
اللواء 71 والفوج 225 الأوكرانيين يتكبدان خسائر فادحة في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في صفوف اللواء 71 وفوج الهجوم 225، وذلك في الهجمات المستمرة باتجاه... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قضت بشكل شبه كامل على وحدات لواء الجيوش المنفصلة 71 وفوج الهجوم المنفصل 225 في هذه "الهجمات القاتلة".وفي وقت سابق، وقال جهاز الأمن الروسي: "نشرت القوات المسلحة الأوكرانية وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 لشن هجوم مضاد. وخلال عملية صد الهجوم، تم تحييد ما يصل إلى 80% من مجموعة الهجوم المعادية، بينما تراجع البقية إلى مواقعهم".وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترًا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذلك جاء ذلك نتيجةً لهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها هدف للاستيلاء على سومي، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش الروسي يحددها منطق تطور الصراع.الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"
سبوتنيك عربي
روسيا
اللواء 71 والفوج 225 الأوكرانيين يتكبدان خسائر فادحة في مقاطعة سومي- الأمن الروسي

05:48 GMT 01.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في صفوف اللواء 71 وفوج الهجوم 225، وذلك في الهجمات المستمرة باتجاه سومي.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قضت بشكل شبه كامل على وحدات لواء الجيوش المنفصلة 71 وفوج الهجوم المنفصل 225 في هذه "الهجمات القاتلة".

وأضاف مسؤولون أمنيون أنه يتم تعزيز مجموعات الهجوم بأفراد من الكتيبة 68 للبنادق المنفصلة.

وفي وقت سابق، وقال جهاز الأمن الروسي: "نشرت القوات المسلحة الأوكرانية وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 لشن هجوم مضاد. وخلال عملية صد الهجوم، تم تحييد ما يصل إلى 80% من مجموعة الهجوم المعادية، بينما تراجع البقية إلى مواقعهم".
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
19 سبتمبر, 09:02 GMT
وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترًا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذلك جاء ذلك نتيجةً لهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها هدف للاستيلاء على سومي، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش الروسي يحددها منطق تطور الصراع.
الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"
