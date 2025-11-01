https://sarabic.ae/20251101/اللواء-71-والفوج-225-الأوكرانيين-يتكبدان-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-سومي--الأمن-الروسي-1106618505.html
اللواء 71 والفوج 225 الأوكرانيين يتكبدان خسائر فادحة في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
اللواء 71 والفوج 225 الأوكرانيين يتكبدان خسائر فادحة في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في صفوف اللواء 71 وفوج الهجوم 225، وذلك في الهجمات المستمرة باتجاه... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T05:48+0000
2025-11-01T05:48+0000
2025-11-01T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قضت بشكل شبه كامل على وحدات لواء الجيوش المنفصلة 71 وفوج الهجوم المنفصل 225 في هذه "الهجمات القاتلة".وفي وقت سابق، وقال جهاز الأمن الروسي: "نشرت القوات المسلحة الأوكرانية وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 لشن هجوم مضاد. وخلال عملية صد الهجوم، تم تحييد ما يصل إلى 80% من مجموعة الهجوم المعادية، بينما تراجع البقية إلى مواقعهم".وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترًا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذلك جاء ذلك نتيجةً لهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها هدف للاستيلاء على سومي، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش الروسي يحددها منطق تطور الصراع.الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"
https://sarabic.ae/20250919/جذور-العملية-العسكرية-الخاصة-تاريخ-النزاع-الأوكراني-1105002842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4ae7fb550309b6eac1edf563cd429286.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
اللواء 71 والفوج 225 الأوكرانيين يتكبدان خسائر فادحة في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في صفوف اللواء 71 وفوج الهجوم 225، وذلك في الهجمات المستمرة باتجاه سومي.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قضت بشكل شبه كامل على وحدات لواء الجيوش المنفصلة 71 وفوج الهجوم المنفصل 225 في هذه "الهجمات القاتلة".
وأضاف مسؤولون أمنيون أنه يتم تعزيز مجموعات الهجوم بأفراد من الكتيبة 68 للبنادق المنفصلة.
وفي وقت سابق، وقال جهاز الأمن الروسي: "نشرت القوات المسلحة الأوكرانية وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 لشن هجوم مضاد. وخلال عملية صد الهجوم، تم تحييد ما يصل إلى 80% من مجموعة الهجوم المعادية، بينما تراجع البقية إلى مواقعهم".
وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترًا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذلك جاء ذلك نتيجةً لهجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها هدف للاستيلاء على سومي، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش الروسي يحددها منطق تطور الصراع.