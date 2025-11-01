تسجيل لاسلكي: القوات الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك تصاب بالذعر في مواقعها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تسجيل لاسلكي: القوات الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك تصاب بالذعر في مواقعها

23:40 GMT 01.11.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationقوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية
قوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
بدأ ذعر مسلحين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك (المعروفة أيضًا باسم دنيبروبيتروفسك) في مواقعهم، وفقًا لاتصال لاسلكي مُعترض بين ضابط كبير وجندي.
قدمت أجهزة الاستخبارات الروسية هذا الاتصال اللاسلكي لوكالة "سبوتنيك"، "كشف التسجيل عن قيام قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بالاتصال، دون جدوى، بمسلح برمز النداء "توروك" (تركي) لتهدئة مرؤوسه، الذي كان في حالة ذعر وعجز عن الرد".
وقاد القائد الأوكراني الكبير، لكنه لم يتلقَّ أي رد، "توروك، توروك، اتصل بـ "ريس". توروك، نعلم أنك تسمعنا. الآن يا صديقي، اجلس، اهدأ، دخن سيجارة لمدة 5-10 دقائق، ثم اتصل بنا. إذا استمر ذعرك، فستنتهي الأمور بكارثة. الآن، اجلس، دخن سيجارة، اتصل بنا واستمع لمزيد من التعليمات. هل فهمت يا توروك؟ توروك، هل سمعت ما قلته لك؟".
فريق الاستعراض الجوي الروسي فرسان روسيا على متن طائرة سو-35 إس خلال عرض ديناميكي للطائرات في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي في مطار كوبينكا الروسي في المنتدى الدولي الجيش-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة
08:32 GMT
يوم الجمعة، أظهرت مكالمة لاسلكية أخرى تم اعتراضها، وشاركتها وكالة "سبوتنيك"، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قد تخلت عن جنودها بدون ذخيرة في المنطقة.
