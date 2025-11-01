https://sarabic.ae/20251101/تسجيل-لاسلكي-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-دنيبروبيتروفسك-تصاب-بالذعر-في-مواقعها-1106650171.html
تسجيل لاسلكي: القوات الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك تصاب بالذعر في مواقعها
تسجيل لاسلكي: القوات الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك تصاب بالذعر في مواقعها
بدأ ذعر مسلحين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك (المعروفة أيضًا باسم دنيبروبيتروفسك) في مواقعهم، وفقًا لاتصال لاسلكي مُعترض بين ضابط
قدمت أجهزة الاستخبارات الروسية هذا الاتصال اللاسلكي لوكالة "سبوتنيك"، "كشف التسجيل عن قيام قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بالاتصال، دون جدوى، بمسلح برمز النداء "توروك" (تركي) لتهدئة مرؤوسه، الذي كان في حالة ذعر وعجز عن الرد".وقاد القائد الأوكراني الكبير، لكنه لم يتلقَّ أي رد، "توروك، توروك، اتصل بـ "ريس". توروك، نعلم أنك تسمعنا. الآن يا صديقي، اجلس، اهدأ، دخن سيجارة لمدة 5-10 دقائق، ثم اتصل بنا. إذا استمر ذعرك، فستنتهي الأمور بكارثة. الآن، اجلس، دخن سيجارة، اتصل بنا واستمع لمزيد من التعليمات. هل فهمت يا توروك؟ توروك، هل سمعت ما قلته لك؟".يوم الجمعة، أظهرت مكالمة لاسلكية أخرى تم اعتراضها، وشاركتها وكالة "سبوتنيك"، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قد تخلت عن جنودها بدون ذخيرة في المنطقة.
تسجيل لاسلكي: القوات الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك تصاب بالذعر في مواقعها
بدأ ذعر مسلحين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك (المعروفة أيضًا باسم دنيبروبيتروفسك) في مواقعهم، وفقًا لاتصال لاسلكي مُعترض بين ضابط كبير وجندي.
قدمت أجهزة الاستخبارات الروسية هذا الاتصال اللاسلكي لوكالة "سبوتنيك"، "كشف التسجيل عن قيام قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بالاتصال، دون جدوى، بمسلح برمز النداء "توروك" (تركي) لتهدئة مرؤوسه، الذي كان في حالة ذعر وعجز عن الرد
".
وقاد القائد الأوكراني الكبير، لكنه لم يتلقَّ أي رد، "توروك، توروك، اتصل بـ "ريس". توروك، نعلم أنك تسمعنا. الآن يا صديقي، اجلس، اهدأ، دخن سيجارة لمدة 5-10 دقائق، ثم اتصل بنا. إذا استمر ذعرك، فستنتهي الأمور بكارثة. الآن، اجلس، دخن سيجارة، اتصل بنا واستمع لمزيد من التعليمات. هل فهمت يا توروك؟ توروك، هل سمعت ما قلته لك؟".
يوم الجمعة، أظهرت مكالمة لاسلكية أخرى تم اعتراضها، وشاركتها وكالة "سبوتنيك"، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قد تخلت عن جنودها بدون ذخيرة في المنطقة.