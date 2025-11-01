عربي
https://sarabic.ae/20251101/رئيس-كوريا-الجنوبية-قمة-دول-أبيك-تعتمد-إعلان-غيونغجو-1106618121.html
رئيس كوريا الجنوبية: قمة دول "أبيك" تعتمد "إعلان غيونغجو"
رئيس كوريا الجنوبية: قمة دول "أبيك" تعتمد "إعلان غيونغجو"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، اليوم السبت، أن قادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) اعتمدوا "إعلان غيونغجو" عقب اجتماعات... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T05:18+0000
2025-11-01T05:19+0000
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291504_0:0:2326:1308_1920x0_80_0_0_f4a16d440c33a2d0ec6648e8e4fb9efe.jpg
وأوضح لي، في تصريح للصحفيين، أن الإعلان يؤكد على نهج شامل في تنمية الدول، مشيرًا إلى أن دول "أبيك" تبنّت أيضًا مبادرة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وأشار لي إلى أن الوثيقة الجديدة تحدد اتجاهات السياسات التي تمكّن جميع دول المنطقة من المشاركة في عملية التحول الرقمي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والاستفادة المشتركة منها. وأضاف أن المبادرة تركز بشكل خاص على تشجيع الابتكار، وتعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص والمجال الأكاديمي، والاستثمار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها أول رؤية مشتركة لأبيك مخصصة للذكاء الاصطناعي في تاريخ المنتدى.وكانت القمة، التي تُعقد في كيونغجو لأول مرة منذ 20 عامًا، قد انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء الـ21، بالإضافة إلى قادة مدعوين من بينهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة. وتترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك.وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) 50 بالمئة من التجارة العالمية و61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
https://sarabic.ae/20250907/تقارير-ترامب-قد-يلتقي-شي-جين-بينغ-في-قمةآبيك--المقرر-عقدها-بكوريا-الجنوبية-في-أكتوبر-1104583522.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291504_168:0:2236:1551_1920x0_80_0_0_d62d794025eb029fee7588ab437be8d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية: قمة دول "أبيك" تعتمد "إعلان غيونغجو"

05:18 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 05:19 GMT 01.11.2025)
© AP Photoالرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي-ميونغ
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي-ميونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، اليوم السبت، أن قادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) اعتمدوا "إعلان غيونغجو" عقب اجتماعات القمة رفيعة المستوى.
وأوضح لي، في تصريح للصحفيين، أن الإعلان يؤكد على نهج شامل في تنمية الدول، مشيرًا إلى أن دول "أبيك" تبنّت أيضًا مبادرة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
تقارير: ترامب قد يلتقي مع شي جين بينغ في قمة "آبيك " المقرر عقدها في كوريا الجنوبية
7 سبتمبر, 01:00 GMT
وأشار لي إلى أن الوثيقة الجديدة تحدد اتجاهات السياسات التي تمكّن جميع دول المنطقة من المشاركة في عملية التحول الرقمي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والاستفادة المشتركة منها.
وأضاف أن المبادرة تركز بشكل خاص على تشجيع الابتكار، وتعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص والمجال الأكاديمي، والاستثمار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها أول رؤية مشتركة لأبيك مخصصة للذكاء الاصطناعي في تاريخ المنتدى.
وكانت القمة، التي تُعقد في كيونغجو لأول مرة منذ 20 عامًا، قد انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء الـ21، بالإضافة إلى قادة مدعوين من بينهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة. وتترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك.
وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) 50 بالمئة من التجارة العالمية و61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
