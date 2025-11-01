https://sarabic.ae/20251101/رئيس-كوريا-الجنوبية-قمة-دول-أبيك-تعتمد-إعلان-غيونغجو-1106618121.html

رئيس كوريا الجنوبية: قمة دول "أبيك" تعتمد "إعلان غيونغجو"

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، اليوم السبت، أن قادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) اعتمدوا "إعلان غيونغجو" عقب اجتماعات...

وأوضح لي، في تصريح للصحفيين، أن الإعلان يؤكد على نهج شامل في تنمية الدول، مشيرًا إلى أن دول "أبيك" تبنّت أيضًا مبادرة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وأشار لي إلى أن الوثيقة الجديدة تحدد اتجاهات السياسات التي تمكّن جميع دول المنطقة من المشاركة في عملية التحول الرقمي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والاستفادة المشتركة منها. وأضاف أن المبادرة تركز بشكل خاص على تشجيع الابتكار، وتعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص والمجال الأكاديمي، والاستثمار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها أول رؤية مشتركة لأبيك مخصصة للذكاء الاصطناعي في تاريخ المنتدى.وكانت القمة، التي تُعقد في كيونغجو لأول مرة منذ 20 عامًا، قد انطلقت في 31 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء الـ21، بالإضافة إلى قادة مدعوين من بينهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة. وتترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرتشوك.وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) 50 بالمئة من التجارة العالمية و61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

