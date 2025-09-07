تقارير: ترامب قد يلتقي شي جين بينغ في قمة"آبيك " المقرر عقدها بكوريا الجنوبية في أكتوبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/تقارير-ترامب-قد-يلتقي-شي-جين-بينغ-في-قمةآبيك--المقرر-عقدها-بكوريا-الجنوبية-في-أكتوبر-1104583522.html
تقارير: ترامب قد يلتقي شي جين بينغ في قمة"آبيك " المقرر عقدها بكوريا الجنوبية في أكتوبر
تقارير: ترامب قد يلتقي شي جين بينغ في قمة"آبيك " المقرر عقدها بكوريا الجنوبية في أكتوبر
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش أعمال قمة... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T01:00+0000
2025-09-07T01:20+0000
شي جين بينغ
ترامب
كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الزعيم الأمريكي ومستشاريه المقربون يستعدون "بهدوء" لزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل".كما أشارت القناة أيضا إلى أن الإدارة الرئاسية تبدي اهتماما لتنظيم لقاء محتمل بين ترامب وشي جين بينغ خلال هذه القمة.وقد يلتقي الرئيس الأمريكي أيضا مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الزعيم سيحضر القمة أم لا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الخميس الماضي، بأنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والكوري الشمالي كيم جونغ أون.ولدى سؤاله عن الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي لها، قائلاً: "أعتقد أننا سنعمل على حل هذا الأمر".
https://sarabic.ae/20250905/ترامب-سأرحب-بحضور-بوتين-وشي-جين-بينغ-قمة-العشرين-في-ميامي-1104560244.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_92949ebcd3069877a22f610ba50a14f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
شي جين بينغ, ترامب, كوريا الجنوبية
شي جين بينغ, ترامب, كوريا الجنوبية

تقارير: ترامب قد يلتقي شي جين بينغ في قمة"آبيك " المقرر عقدها بكوريا الجنوبية في أكتوبر

01:00 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 01:20 GMT 07.09.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها في كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واشنطن –سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الزعيم الأمريكي ومستشاريه المقربون يستعدون "بهدوء" لزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل".
كما أشارت القناة أيضا إلى أن الإدارة الرئاسية تبدي اهتماما لتنظيم لقاء محتمل بين ترامب وشي جين بينغ خلال هذه القمة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
ترامب: سأرحب بحضور رئيسا روسيا والصين إلى قمة العشرين في ميامي
5 سبتمبر, 21:44 GMT
وقد يلتقي الرئيس الأمريكي أيضا مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الزعيم سيحضر القمة أم لا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الخميس الماضي، بأنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الأميركية: "علاقتي بهم جميعًا جيدة جدًا (بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون) سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
ولدى سؤاله عن الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي لها، قائلاً: "أعتقد أننا سنعمل على حل هذا الأمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала