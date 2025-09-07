https://sarabic.ae/20250907/تقارير-ترامب-قد-يلتقي-شي-جين-بينغ-في-قمةآبيك--المقرر-عقدها-بكوريا-الجنوبية-في-أكتوبر-1104583522.html
تقارير: ترامب قد يلتقي شي جين بينغ في قمة"آبيك " المقرر عقدها بكوريا الجنوبية في أكتوبر
تقارير: ترامب قد يلتقي شي جين بينغ في قمة"آبيك " المقرر عقدها بكوريا الجنوبية في أكتوبر
أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها في كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واشنطن –سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الزعيم الأمريكي ومستشاريه المقربون يستعدون "بهدوء" لزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل".كما أشارت القناة أيضا إلى أن الإدارة الرئاسية تبدي اهتماما لتنظيم لقاء محتمل بين ترامب وشي جين بينغ خلال هذه القمة.وقد يلتقي الرئيس الأمريكي أيضا مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الزعيم سيحضر القمة أم لا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الخميس الماضي، بأنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والكوري الشمالي كيم جونغ أون.ولدى سؤاله عن الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي لها، قائلاً: "أعتقد أننا سنعمل على حل هذا الأمر".
أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها في كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واشنطن –سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الزعيم الأمريكي ومستشاريه المقربون يستعدون "بهدوء" لزيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل".
كما أشارت القناة أيضا إلى أن الإدارة الرئاسية تبدي اهتماما لتنظيم لقاء محتمل بين ترامب وشي جين بينغ
خلال هذه القمة.
وقد يلتقي الرئيس الأمريكي أيضا مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الزعيم سيحضر القمة أم لا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الخميس الماضي، بأنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الأميركية: "علاقتي بهم جميعًا جيدة جدًا (بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون) سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
ولدى سؤاله عن الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي لها، قائلاً: "أعتقد أننا سنعمل على حل هذا الأمر".