https://sarabic.ae/20251101/مقارنة-القوة-النووية-الروسية-والأمريكية-في-2025-1106626616.html
مقارنة القوة النووية الروسية والأمريكية في 2025
مقارنة القوة النووية الروسية والأمريكية في 2025
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم في 2025، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدّر حجم ما تملكه الدولتان بنحو 90 في المئة من إجمالي الأسلحة النووية التي... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T09:50+0000
2025-11-01T09:50+0000
2025-11-01T09:50+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106626127_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e2d72f63a9c27fd75ae07e2d4da626e.png
وبينما تمكنت روسيا من تطوير صاروخين فرط صوتيين أحدهما يعمل بمحرك نووي يمنحه مدى غير محدود وهو الصاروخ "بوريفيستنيك"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تطوير قدرات مماثلة حتى الآن رغم إجرائها العديد من التجارب الصاروخية في هذا المجال.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106626127_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8aa94445b6353199e4cf5449430d6392.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الروسي, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الروسي, инфографика
مقارنة القوة النووية الروسية والأمريكية في 2025
تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم في 2025، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدّر حجم ما تملكه الدولتان بنحو 90 في المئة من إجمالي الأسلحة النووية التي تملكها الدول الـ 9 النووية في العالم.
وبينما تمكنت روسيا من تطوير صاروخين فرط صوتيين أحدهما يعمل بمحرك نووي يمنحه مدى غير محدود وهو الصاروخ "بوريفيستنيك"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تطوير قدرات مماثلة حتى الآن رغم إجرائها العديد من التجارب الصاروخية في هذا المجال.