من قنبلة "القيصر" إلى أول انفجار نووي... التجارب النووية حول العالم

© AP Photo في هذه الصورة الملتقطة عام 1952، ينظر جنديان إلى السحابة الذرية أثناء اختبار قنبلة نووية في نيفادا. تظهر سجلات البنتاغون التي رفعت عنها السرية حديثا أن تدريبات القوات خلال تجارب القنابل النووية في الخمسينيات كانت مصممة لإقناع الجنود بأن خوفهم من الإشعاع غير منطقي، ولإعطائهم "تطعيما عاطفيا" ضد الانفجارات.