من قنبلة "القيصر" إلى أول انفجار نووي... التجارب النووية حول العالم
фото, صور
фото, صور

من قنبلة "القيصر" إلى أول انفجار نووي... التجارب النووية حول العالم

12:16 GMT 01.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور للتجارب النووية حول العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / Fotosearch

صورة تحمل علامة "0.025 ثانية" للتجربة النووية الأولى (الاختبار النووي الأول ولم يستمر سوى جزء من ثانية وهو ما يفسر علامة الـ 0.025 ثانية)، والتي أطلق عليها اسم "ترينيتي"، والتي أجراها مختبر "لوس ألاموس" الوطني في ألاموجوردو، نيو مكسيكو عام 1945.

صورة تحمل علامة &quot;0.025 ثانية&quot; للتجربة النووية الأولى (الاختبار النووي الأول ولم يستمر سوى جزء من ثانية وهو ما يفسر علامة الـ 0.025 ثانية)، والتي أطلق عليها اسم &quot;ترينيتي&quot;، والتي أجراها مختبر &quot;لوس ألاموس&quot; الوطني في ألاموجوردو، نيو مكسيكو عام 1945. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / Fotosearch

صورة تحمل علامة "0.025 ثانية" للتجربة النووية الأولى (الاختبار النووي الأول ولم يستمر سوى جزء من ثانية وهو ما يفسر علامة الـ 0.025 ثانية)، والتي أطلق عليها اسم "ترينيتي"، والتي أجراها مختبر "لوس ألاموس" الوطني في ألاموجوردو، نيو مكسيكو عام 1945.

© AP Photoفي هذه الصورة الملتقطة عام 1952، ينظر جنديان إلى السحابة الذرية أثناء اختبار قنبلة نووية في نيفادا. تظهر سجلات البنتاغون التي رفعت عنها السرية حديثا أن تدريبات القوات خلال تجارب القنابل النووية في الخمسينيات كانت مصممة لإقناع الجنود بأن خوفهم من الإشعاع غير منطقي، ولإعطائهم "تطعيما عاطفيا" ضد الانفجارات.
في هذه الصورة الملتقطة عام 1952، ينظر جنديان إلى السحابة الذرية أثناء اختبار قنبلة نووية في نيفادا. تظهر سجلات البنتاغون التي رفعت عنها السرية حديثا أن تدريبات القوات خلال تجارب القنابل النووية في الخمسينيات كانت مصممة لإقناع الجنود بأن خوفهم من الإشعاع غير منطقي، ولإعطائهم تطعيما عاطفيا ضد الانفجارات. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo
في هذه الصورة الملتقطة عام 1952، ينظر جنديان إلى السحابة الذرية أثناء اختبار قنبلة نووية في نيفادا. تظهر سجلات البنتاغون التي رفعت عنها السرية حديثا أن تدريبات القوات خلال تجارب القنابل النووية في الخمسينيات كانت مصممة لإقناع الجنود بأن خوفهم من الإشعاع غير منطقي، ولإعطائهم "تطعيما عاطفيا" ضد الانفجارات.
© Getty Images / Galerie Bilderweltسحابة فطرية أعقبت تفجير قنبلة ذرية فرنسية فوق جزيرة "موروروا" المرجانية، المعروفة أيضا باسم أوبوني. عام 1971.
سحابة فطرية أعقبت تفجير قنبلة ذرية فرنسية فوق جزيرة موروروا المرجانية، المعروفة أيضا باسم أوبوني. عام 1971. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Galerie Bilderwelt
سحابة فطرية أعقبت تفجير قنبلة ذرية فرنسية فوق جزيرة "موروروا" المرجانية، المعروفة أيضا باسم أوبوني. عام 1971.
© AP Photo / Government of India Press Information Bureau

رئيسة الوزراء الهندية، أنديرا غاندي، تزور موقع تجارب بوخران في راجستان في الهند، في 12 ديسمبر/كانون الأول 1974، يذكر أن أول تجربة نووية للهند، والتي أطلق عليها اسم "بوذا المبتسم" أجريت في هذا الموقع، في 18 مايو /أيار 1974.

رئيسة الوزراء الهندية، أنديرا غاندي، تزور موقع تجارب بوخران في راجستان في الهند، في 12 ديسمبر/كانون الأول 1974، يذكر أن أول تجربة نووية للهند، والتي أطلق عليها اسم &quot;بوذا المبتسم&quot; أجريت في هذا الموقع، في 18 مايو /أيار 1974. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Government of India Press Information Bureau

رئيسة الوزراء الهندية، أنديرا غاندي، تزور موقع تجارب بوخران في راجستان في الهند، في 12 ديسمبر/كانون الأول 1974، يذكر أن أول تجربة نووية للهند، والتي أطلق عليها اسم "بوذا المبتسم" أجريت في هذا الموقع، في 18 مايو /أيار 1974.

© Video frame

اختبار أقوى جهاز نووي حراري في العالم، "قنبلة القيصر".

اختبار أقوى جهاز نووي حراري في العالم، &quot;قنبلة القيصر&quot;. - سبوتنيك عربي
5/12
© Video frame

اختبار أقوى جهاز نووي حراري في العالم، "قنبلة القيصر".

© Getty Images / PhotoQuest

منظر لصف من التماثيل الصغيرة على بعد 7000 قدم من موقع الانفجار خلال إحدى تجارب تفجير القنابل النووية التي نفذت ضمن عملية "تيبوت" (المعروفة إعلاميا آنذاك باسم "عملية كيو") في موقع تجارب نيفادا (المعروف سابقا باسم "أرض التجارب في نيفادا")، بين فبراير /شباط، ومايو 1955.

منظر لصف من التماثيل الصغيرة على بعد 7000 قدم من موقع الانفجار خلال إحدى تجارب تفجير القنابل النووية التي نفذت ضمن عملية &quot;تيبوت&quot; (المعروفة إعلاميا آنذاك باسم &quot;عملية كيو&quot;) في موقع تجارب نيفادا (المعروف سابقا باسم &quot;أرض التجارب في نيفادا&quot;)، بين فبراير /شباط، ومايو 1955. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / PhotoQuest

منظر لصف من التماثيل الصغيرة على بعد 7000 قدم من موقع الانفجار خلال إحدى تجارب تفجير القنابل النووية التي نفذت ضمن عملية "تيبوت" (المعروفة إعلاميا آنذاك باسم "عملية كيو") في موقع تجارب نيفادا (المعروف سابقا باسم "أرض التجارب في نيفادا")، بين فبراير /شباط، ومايو 1955.

© Getty Images / Bettmannلقطات من التجربة النووية الثالثة التي أجرتها الصين في 9 مايو 1966.
لقطات من التجربة النووية الثالثة التي أجرتها الصين في 9 مايو 1966. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / Bettmann
لقطات من التجربة النووية الثالثة التي أجرتها الصين في 9 مايو 1966.
© AP Photoبحيرة موروروا في بولينيزيا الفرنسية بعد التجربة النووية تحت الأرض التي أجرتها فرنسا في 5 سبتمبر /أيلول 1995.
بحيرة موروروا في بولينيزيا الفرنسية بعد التجربة النووية تحت الأرض التي أجرتها فرنسا في 5 سبتمبر /أيلول 1995. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo
بحيرة موروروا في بولينيزيا الفرنسية بعد التجربة النووية تحت الأرض التي أجرتها فرنسا في 5 سبتمبر /أيلول 1995.
© AP Photo / U.S. Atomic Energy Commissionالناس يشاهدون التجارب النووية في لاس فيغاس.
الناس يشاهدون التجارب النووية في لاس فيغاس. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / U.S. Atomic Energy Commission
الناس يشاهدون التجارب النووية في لاس فيغاس.
© Getty Images / Corbisتجارب القنابل النووية في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.
تجارب القنابل النووية في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Corbis
تجارب القنابل النووية في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.
© Sputnik . Andrew Solomonovبحيرة في موقع الانفجار النووي الأول في موقع اختبار سيميبالاتينسك.
بحيرة في موقع الانفجار النووي الأول في موقع اختبار سيميبالاتينسك. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Andrew Solomonov
بحيرة في موقع الانفجار النووي الأول في موقع اختبار سيميبالاتينسك.
© AP Photo

سحابة دخان تتصاعد من تجربة القنبلة النووية البريطانية في 14 سبتمبر 1952.

سحابة دخان تتصاعد من تجربة القنبلة النووية البريطانية في 14 سبتمبر 1952. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo

سحابة دخان تتصاعد من تجربة القنبلة النووية البريطانية في 14 سبتمبر 1952.

