من قنبلة "القيصر" إلى أول انفجار نووي... التجارب النووية حول العالم

صورة تحمل علامة "0.025 ثانية" للتجربة النووية الأولى (الاختبار النووي الأول ولم يستمر سوى جزء من ثانية وهو ما يفسر علامة الـ 0.025 ثانية)، والتي أطلق عليها اسم "ترينيتي"، والتي أجراها مختبر "لوس ألاموس" الوطني في ألاموجوردو، نيو مكسيكو عام 1945.
في هذه الصورة الملتقطة عام 1952، ينظر جنديان إلى السحابة الذرية أثناء اختبار قنبلة نووية في نيفادا. تظهر سجلات البنتاغون التي رفعت عنها السرية حديثا أن تدريبات القوات خلال تجارب القنابل النووية في الخمسينيات كانت مصممة لإقناع الجنود بأن خوفهم من الإشعاع غير منطقي، ولإعطائهم "تطعيما عاطفيا" ضد الانفجارات.
رئيسة الوزراء الهندية، أنديرا غاندي، تزور موقع تجارب بوخران في راجستان في الهند، في 12 ديسمبر/كانون الأول 1974، يذكر أن أول تجربة نووية للهند، والتي أطلق عليها اسم "بوذا المبتسم" أجريت في هذا الموقع، في 18 مايو /أيار 1974.
منظر لصف من التماثيل الصغيرة على بعد 7000 قدم من موقع الانفجار خلال إحدى تجارب تفجير القنابل النووية التي نفذت ضمن عملية "تيبوت" (المعروفة إعلاميا آنذاك باسم "عملية كيو") في موقع تجارب نيفادا (المعروف سابقا باسم "أرض التجارب في نيفادا")، بين فبراير /شباط، ومايو 1955.
