عربي
إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك- الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
بطرق غريبة وطريفة... الاحتفال بـ"الهالوين" حول العالم
هالوين, العالم
09:21 GMT 01.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور خلال الاحتفالات بـ"الهالوين" حول العالم، حيث أرتدى المشاركون أزياء مخيفة لإشاعة جو عام من الرعب.
© AP Photo / Andres Kudacki

أحد المشاركين في احتفالات "الهالوين" يتوقف لالتقاط صورة خلال موكب "الهالوين" في نيويورك.

أحد المشاركين في احتفالات &quot;الهالوين&quot; يتوقف لالتقاط صورة خلال موكب &quot;الهالوين&quot; في نيويورك. - سبوتنيك عربي
1/13
© AP Photo / Andres Kudacki

أحد المشاركين في احتفالات "الهالوين" يتوقف لالتقاط صورة خلال موكب "الهالوين" في نيويورك.

© AP Photo / Kin Cheung

طائرات دون طيار تحلق فوق لندن احتفالًا بعيد "الهالوين".

طائرات دون طيار تحلق فوق لندن احتفالًا بعيد &quot;الهالوين&quot;. - سبوتنيك عربي
2/13
© AP Photo / Kin Cheung

طائرات دون طيار تحلق فوق لندن احتفالًا بعيد "الهالوين".

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

شباب يرتدون أقنعة مخيفة ويضعون صبغة حمراء بلون الدم على وجوههم خلال احتفالات "الهالوين" في أومسك.

شباب يرتدون أقنعة مخيفة ويضعون صبغة حمراء بلون الدم على وجوههم خلال احتفالات &quot;الهالوين&quot; في أومسك. - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الانتقال إلى بنك الصور

شباب يرتدون أقنعة مخيفة ويضعون صبغة حمراء بلون الدم على وجوههم خلال احتفالات "الهالوين" في أومسك.

© Getty Images / Jack Taylor

امرأة ترتدي زي "هالوين" وهي تستقل مترو الأنفاق في لندن.

امرأة ترتدي زي &quot;هالوين&quot; وهي تستقل مترو الأنفاق في لندن. - سبوتنيك عربي
4/13
© Getty Images / Jack Taylor

امرأة ترتدي زي "هالوين" وهي تستقل مترو الأنفاق في لندن.

© AP Photo / Kin Cheung

ميلو غانت يرتدي زي عاكس الضوء للاحتفال بعيد "الهالوين" في لندن.

ميلو غانت يرتدي زي عاكس الضوء للاحتفال بعيد &quot;الهالوين&quot; في لندن. - سبوتنيك عربي
5/13
© AP Photo / Kin Cheung

ميلو غانت يرتدي زي عاكس الضوء للاحتفال بعيد "الهالوين" في لندن.

© AP Photo / Manu Fernandez

أشخاص يرتدون أزياء مخيفة يشاركون في احتفالات "الهالوين" في إسبانيا.

أشخاص يرتدون أزياء مخيفة يشاركون في احتفالات &quot;الهالوين&quot; في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
6/13
© AP Photo / Manu Fernandez

أشخاص يرتدون أزياء مخيفة يشاركون في احتفالات "الهالوين" في إسبانيا.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

خلال استعداد الفتيان للاحتفال بعيد "الهالوين" داخل منازلهم في موسكو.

خلال استعداد الفتيان للاحتفال بعيد &quot;الهالوين&quot; داخل منازلهم في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال استعداد الفتيان للاحتفال بعيد "الهالوين" داخل منازلهم في موسكو.

© AP Photo / Andres Kudacki

أحد الأشخاص يرتدي زيًا غريبًا بألوان العلم الأمريكي، ينتظر وصول موكب "الهالوين" في نيويورك.

أحد الأشخاص يرتدي زيًا غريبًا بألوان العلم الأمريكي، ينتظر وصول موكب &quot;الهالوين&quot; في نيويورك. - سبوتنيك عربي
8/13
© AP Photo / Andres Kudacki

أحد الأشخاص يرتدي زيًا غريبًا بألوان العلم الأمريكي، ينتظر وصول موكب "الهالوين" في نيويورك.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

شاب يرتدي قناعًا مخيفًا أثناء مشاركته في احتفالات "الهالوين" في بولندا.

شاب يرتدي قناعًا مخيفًا أثناء مشاركته في احتفالات &quot;الهالوين&quot; في بولندا. - سبوتنيك عربي
9/13
© AP Photo / Czarek Sokolowski

شاب يرتدي قناعًا مخيفًا أثناء مشاركته في احتفالات "الهالوين" في بولندا.

© Getty Images / Charles McQuillan

فنانون يرتدون ثيابًا كلاسيكية مضيئة أثناء مشاركتهم في موكب احتفالات "الهالوين" في أيرلندا الشمالية.

فنانون يرتدون ثيابًا كلاسيكية مضيئة أثناء مشاركتهم في موكب احتفالات &quot;الهالوين&quot; في أيرلندا الشمالية. - سبوتنيك عربي
10/13
© Getty Images / Charles McQuillan

فنانون يرتدون ثيابًا كلاسيكية مضيئة أثناء مشاركتهم في موكب احتفالات "الهالوين" في أيرلندا الشمالية.

© Getty Images / NurPhoto/Ying Tang

شاب يرتدي زي "الزومبي" خلال مشاركته في احتفالات "الهالوين" في ألمانيا.

شاب يرتدي زي &quot;الزومبي&quot; خلال مشاركته في احتفالات &quot;الهالوين&quot; في ألمانيا. - سبوتنيك عربي
11/13
© Getty Images / NurPhoto/Ying Tang

شاب يرتدي زي "الزومبي" خلال مشاركته في احتفالات "الهالوين" في ألمانيا.

© AP Photo / Andres Kudacki

مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس غريبة خلال مشاركتهم في موكب "الهالوين" في نيويورك.

مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس غريبة خلال مشاركتهم في موكب &quot;الهالوين&quot; في نيويورك. - سبوتنيك عربي
12/13
© AP Photo / Andres Kudacki

مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس غريبة خلال مشاركتهم في موكب "الهالوين" في نيويورك.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

خلال احتفالات "الهالوين" في أومسك.

خلال احتفالات &quot;الهالوين&quot; في أومسك. - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال احتفالات "الهالوين" في أومسك.

