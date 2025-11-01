بطرق غريبة وطريفة... الاحتفال بـ"الهالوين" حول العالم

أحد المشاركين في احتفالات "الهالوين" يتوقف لالتقاط صورة خلال موكب "الهالوين" في نيويورك.
طائرات دون طيار تحلق فوق لندن احتفالًا بعيد "الهالوين".
شباب يرتدون أقنعة مخيفة ويضعون صبغة حمراء بلون الدم على وجوههم خلال احتفالات "الهالوين" في أومسك.
امرأة ترتدي زي "هالوين" وهي تستقل مترو الأنفاق في لندن.
ميلو غانت يرتدي زي عاكس الضوء للاحتفال بعيد "الهالوين" في لندن.
أشخاص يرتدون أزياء مخيفة يشاركون في احتفالات "الهالوين" في إسبانيا.
خلال استعداد الفتيان للاحتفال بعيد "الهالوين" داخل منازلهم في موسكو.
أحد الأشخاص يرتدي زيًا غريبًا بألوان العلم الأمريكي، ينتظر وصول موكب "الهالوين" في نيويورك.
شاب يرتدي قناعًا مخيفًا أثناء مشاركته في احتفالات "الهالوين" في بولندا.
فنانون يرتدون ثيابًا كلاسيكية مضيئة أثناء مشاركتهم في موكب احتفالات "الهالوين" في أيرلندا الشمالية.
شاب يرتدي زي "الزومبي" خلال مشاركته في احتفالات "الهالوين" في ألمانيا.
مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس غريبة خلال مشاركتهم في موكب "الهالوين" في نيويورك.
خلال احتفالات "الهالوين" في أومسك.