https://sarabic.ae/20251102/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-عملية-اغتيال-إسماعيل-هنية-1106664781.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية
سبوتنيك عربي
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T17:50+0000
2025-11-02T17:50+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إسماعيل هنية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091853874_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_7db5f62c52f7e3e24f6d9562ed97979f.jpg
وقال الحرس الثوري إن "عملية الاغتيال لم يكن فيها أي تخريب داخلي أو عمل تخريبي"، مضيفا أن "السجادة تحت السرير كانت سليمة تماما".وأوضح أن "الصاروخ الذي أُطلق من مسافة بعيدة دخل عبر النافذة بعد أن تم تحديد موقعه عبر إشارة هاتفه المحمول"، متابعا: "الصاروخ أصاب المكان الذي كان يجلس فيه على السرير تحديدًا النقطة التي كان يحمل فيها الهاتف بيده".وأكد الحرس الثوري أن "العدو حاول في إطار حربه النفسية أن يُظهر عملية الاغتيال وكأنها نتيجة اختراق أو تخريب من داخل قوة القدس"، مشيرا إلى أن "هنية كان يمتلك جهاز تابلت وعدة خطوط هاتفية منها خط قطري وآخر إيراني وقد نُبّه في الليلة نفسها إلى ضرورة الحذر في استخدام هاتفه المحمول".يذكر أن هنية كان قد اغتيل في طهران يوم الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 في عملية نفذتها إسرائيل، بعدما كان قد حضر مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20241229/حركة-حماس-تصدر-بيانا-جديدا-حول-اغتيال-زعيمها-السابق-إسماعيل-هنية-في-إيران-1096302936.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091853874_111:0:1711:1200_1920x0_80_0_0_b6eeb54f9c3cf3e1ae6aa0b78e1b524d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسماعيل هنية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسماعيل هنية, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية

17:50 GMT 02.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية الراحل، إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الراحل، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.
وقال الحرس الثوري إن "عملية الاغتيال لم يكن فيها أي تخريب داخلي أو عمل تخريبي"، مضيفا أن "السجادة تحت السرير كانت سليمة تماما".
وأوضح أن "الصاروخ الذي أُطلق من مسافة بعيدة دخل عبر النافذة بعد أن تم تحديد موقعه عبر إشارة هاتفه المحمول"، متابعا: "الصاروخ أصاب المكان الذي كان يجلس فيه على السرير تحديدًا النقطة التي كان يحمل فيها الهاتف بيده".
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
حركة حماس تصدر بيانا جديدا حول اغتيال زعيمها السابق إسماعيل هنية في إيران
29 ديسمبر 2024, 10:50 GMT
29 ديسمبر 2024, 10:50 GMT
وأكد الحرس الثوري أن "العدو حاول في إطار حربه النفسية أن يُظهر عملية الاغتيال وكأنها نتيجة اختراق أو تخريب من داخل قوة القدس"، مشيرا إلى أن "هنية كان يمتلك جهاز تابلت وعدة خطوط هاتفية منها خط قطري وآخر إيراني وقد نُبّه في الليلة نفسها إلى ضرورة الحذر في استخدام هاتفه المحمول".
يذكر أن هنية كان قد اغتيل في طهران يوم الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 في عملية نفذتها إسرائيل، بعدما كان قد حضر مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
