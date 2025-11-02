العثور على جثة مهاجر مجهول على شاطئ المطرد غرب الزاوية في ليبيا والهلال الأحمر يتدخل

عربي
قال رئيس مكتب "الهلال الأحمر" الزاوية الغرب في ليبيا، مصطفى قراف، إن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر انتشلت مساء اليوم الأحد "جثمانًا يُرجح أنه لمهاجر غير نظامي مجهول الهوية"، وُجد ملقى على شاطئ مصيف المطرد غرب مدينة الزاوية.
وأوضح قراف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن عملية الانتشال جرت بالتنسيق مع السلطات المحلية بعد تلقي بلاغ من مواطنين عن وجود الجثة على الشاطئ، مشيرًا إلى أنه تم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
وغرق مركب يحمل عددا من المهاجرين غير الشرعيين قبالة منطقة باب الزيتون شرق مدينة طبرق شرقي ليبيا، إذ تعرض المركب لعطل في المحرك وأدت شقوق فيه لتسرب المياه إليه، ما تسبب في غرقه.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال أسريوه صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة "العابرين" لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، إن "المركب كان يحمل عدد 32 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات السورية والمصرية، نجى منهم 9 أشخاص يحملون إصابات متوسطة وكسورا وجروحا".
وتشهد سواحل غرب ليبيا بين الحين والآخر حوادث مشابهة لمهاجرين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا، في ظل استمرار تدفق قوارب الهجرة غير النظامية من المناطق الساحلية.
