روسيا تنهي اتفاقية مع فنلندا بشأن استغلال الطاقة في نهر "فوكسا"
وجه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بإنهاء العمل بالمادتين 3 و4 من الاتفاقية المبرمة بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وحكومة جمهورية... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
كما أصدر ميشوستين تعليماته لوزارة الخارجية بإبلاغ فنلندا بأنه بسبب رفضها من جانب واحد شراء الكهرباء الروسية (اعتبارًا من 4 أبريل/نيسان 2022)، لم تعد روسيا ملزمة بتزويدها بالطاقة التعويضية بموجب العقد.وبحسب تقرير بهذا الصدد، تم منح هذا القرض بـ 920.5 مليون يورو إلى الجانب الفنلندي (شركة فينوفويما) لتمويل بناء محطة "هانهفيكي-1".وكانت "فينوفويما"، وهي شركة تصاميم بناء، أنهت من جانب واحد في عام 2022، عقد بناء محطة "هانهفيكي- 1" للطاقة النووية في فنلندا.وأظهرت بيانات شركة "آتوم إنيرغو بروم"، الروسية، أن محاكم التحكيم الدولية تنظر حالياً، في دعاوى مقدمة من شركة "روساتوم"، بقيمة نحو 3 مليارات يورو، بسبب فسخ فنلندا العقد الخاص بمحطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية.
روسيا, العالم
وجه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بإنهاء العمل بالمادتين 3 و4 من الاتفاقية المبرمة بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وحكومة جمهورية فنلندا، بشأن استخدام الطاقة في جزء نهر فوكسا (فوكسي) الذي تحده محطة سفيتوغورسك للطاقة الكهرومائية ومحطة إيماترا للطاقة الكهرومائية، ونُشر القرار على البوابة الإلكترونية للنشر الرسمي للقوانين.
كما أصدر ميشوستين تعليماته لوزارة الخارجية بإبلاغ فنلندا بأنه بسبب رفضها من جانب واحد شراء الكهرباء الروسية (اعتبارًا من 4 أبريل/نيسان 2022)، لم تعد روسيا ملزمة بتزويدها بالطاقة التعويضية بموجب العقد.
ووفقا لما جاء في القرار، فإنه "وفقًا للمادة 37 من القانون الاتحادي "بشأن المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية"، نوافق على اقتراح وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الروسيتين بإنهاء العمل بالمادتين 3 و4 من الاتفاقية المبرمة بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وحكومة جمهورية فنلندا بشأن استخدام الطاقة في جزء نهر فوكسا، الذي تحده محطة سفيتوغورسك للطاقة الكهرومائية ومحطة إيماترا للطاقة الكهرومائية، والموقّعة في هلسنكي بتاريخ 12 يوليو/تموز 1972".
وفي شهر أبريل 2023، طالبت شركة "روساتوم" الروسية شركة "فينوفويما" الفنلندية للتصميم، بإعادة قرض بقيمة 920.5 مليون يورو، قبل الموعد المحدد.
وبحسب تقرير بهذا الصدد، تم منح هذا القرض بـ 920.5 مليون يورو إلى الجانب الفنلندي (شركة فينوفويما) لتمويل بناء محطة "هانهفيكي-1".
وكانت "فينوفويما"، وهي شركة تصاميم بناء، أنهت من جانب واحد في عام 2022، عقد بناء محطة "هانهفيكي- 1" للطاقة النووية في فنلندا.
وأظهرت بيانات شركة "آتوم إنيرغو بروم"، الروسية، أن محاكم التحكيم الدولية تنظر حالياً، في دعاوى مقدمة من شركة "روساتوم"، بقيمة نحو 3 مليارات يورو، بسبب فسخ فنلندا العقد الخاص بمحطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية.