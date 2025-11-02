زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط أفغانستان

https://sarabic.ae/20251102/زلزال-بقوة-63-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-وسط-أفغانستان-1106670615.html
أعلنت هيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية، أن زلزالًا بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط أفغانستان مساء الأحد. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
موسكو –سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن الزلزال سُجّل في تمام الساعة 20:28 بتوقيت غرينتش، على بُعد نحو 45 كيلومترًا شرق جنوب شرقي مدينة مزار شريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 303 آلاف نسمة، ووأوضحت الهيئة أن الزلزال كان مركزه على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.