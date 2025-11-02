عربي
زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط أفغانستان
زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط أفغانستان
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية، أن زلزالًا بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط أفغانستان مساء الأحد. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T22:26+0000
2025-11-02T22:26+0000
زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط أفغانستان

22:26 GMT 02.11.2025
© AP Photo / Omid Haqjooتداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان
تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Omid Haqjoo
أعلنت هيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية، أن زلزالًا بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط أفغانستان مساء الأحد.
موسكو –سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن الزلزال سُجّل في تمام الساعة 20:28 بتوقيت غرينتش، على بُعد نحو 45 كيلومترًا شرق جنوب شرقي مدينة مزار شريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 303 آلاف نسمة، و
وأوضحت الهيئة أن الزلزال كان مركزه على عمق 10 كيلومترات.
تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
الإمارات تسلم 31 شاحنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان... صور
6 سبتمبر, 20:42 GMT
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
