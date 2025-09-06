https://sarabic.ae/20250906/الإمارات-تسلم-31-شاحنة-محملة-بالمساعدات-للمتضررين-من-الزلزال-في-أفغانستان-صور-1104582480.html
الإمارات تسلم 31 شاحنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان... صور
سلمت الإمارات 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء، وجرى توزيعها على المستحقين في منطقة كونار بأفغانستان، اليوم السبت. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم السبت، أن المساعدات تأتي ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة.وأوضحت أن "هذه الجهود تأتي ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، وتجسيدا لحرصها الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء العالم المختلفة".وأشارت الوكالة إلى أن "فريقا من قيادة العمليات المشتركة باشر مهامه الإنسانية والإغاثية في أفغانستان فور وصوله الأربعاء الماضي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد".وكان زلزال آخر بقوة 6.1 على مقياس ريختر، قد ضرب في منتصف ليل الأحد الماضي، بعض المناطق في الأقاليم الشرقية لأفغانستان وهي مناطق ذات طبيعة جبلية قرب الحدود مع باكستان، ما أودى بحياة المئات من سكان تلك المناطق.وبحسب أحدث إحصائيات الهلال الأحمر الأفغاني، ونائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية فقد ارتفع عدد القتلى نتيجة زلزال يوم الأحد إلى 2205 قتيلا، وعدد الجرحى إلى 3,640 جريحا.وأول أمس الخميس، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرقي أفغانستان.
