الإمارات تسلم 31 شاحنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان... صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات تسلم 31 شاحنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان... صور
الإمارات تسلم 31 شاحنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان... صور
الإمارات تسلم 31 شاحنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان... صور
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم السبت، أن المساعدات تأتي ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة.وأوضحت أن "هذه الجهود تأتي ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، وتجسيدا لحرصها الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء العالم المختلفة".وأشارت الوكالة إلى أن "فريقا من قيادة العمليات المشتركة باشر مهامه الإنسانية والإغاثية في أفغانستان فور وصوله الأربعاء الماضي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد".وكان زلزال آخر بقوة 6.1 على مقياس ريختر، قد ضرب في منتصف ليل الأحد الماضي، بعض المناطق في الأقاليم الشرقية لأفغانستان وهي مناطق ذات طبيعة جبلية قرب الحدود مع باكستان، ما أودى بحياة المئات من سكان تلك المناطق.وبحسب أحدث إحصائيات الهلال الأحمر الأفغاني، ونائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية فقد ارتفع عدد القتلى نتيجة زلزال يوم الأحد إلى 2205 قتيلا، وعدد الجرحى إلى 3,640 جريحا.وأول أمس الخميس، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرقي أفغانستان.
الإمارات تسلم 31 شاحنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان... صور

20:42 GMT 06.09.2025
تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان
تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Omid Haqjoo
تابعنا عبر
سلمت الإمارات 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء، وجرى توزيعها على المستحقين في منطقة كونار بأفغانستان، اليوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم السبت، أن المساعدات تأتي ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة.
وأوضحت أن "هذه الجهود تأتي ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، وتجسيدا لحرصها الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء العالم المختلفة".
الزلزال الذي ضرب سوريا على مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان
16 أبريل, 02:00 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن "فريقا من قيادة العمليات المشتركة باشر مهامه الإنسانية والإغاثية في أفغانستان فور وصوله الأربعاء الماضي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد".
وكان زلزال آخر بقوة 6.1 على مقياس ريختر، قد ضرب في منتصف ليل الأحد الماضي، بعض المناطق في الأقاليم الشرقية لأفغانستان وهي مناطق ذات طبيعة جبلية قرب الحدود مع باكستان، ما أودى بحياة المئات من سكان تلك المناطق.
وبحسب أحدث إحصائيات الهلال الأحمر الأفغاني، ونائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية فقد ارتفع عدد القتلى نتيجة زلزال يوم الأحد إلى 2205 قتيلا، وعدد الجرحى إلى 3,640 جريحا.
وأول أمس الخميس، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرقي أفغانستان.
