عراقجي: مستعدون لتقديم المساعدات اللازمة إلى أفغانستان بعد الزلزال
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران تؤكد دعمها للشعب الأفغاني إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وخلّف أكثر من ألفي قتيل. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة.وقال عراقجي إن إيران مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات للشعب الأفغاني، مؤكدا أنها أرسلت نحو 200 طن من المساعدات الإنسانية حتى الآن.وضرب زلزال قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، سلسلة جبال الهندوكوش في أفغانستان، يوم الأحد الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 2200 شخص، وفقا لآخر الإحصائيات.وأمس الخميس، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرقي أفغانستان.
