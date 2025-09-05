عراقجي: مستعدون لتقديم المساعدات اللازمة إلى أفغانستان بعد الزلزال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: مستعدون لتقديم المساعدات اللازمة إلى أفغانستان بعد الزلزال
عراقجي: مستعدون لتقديم المساعدات اللازمة إلى أفغانستان بعد الزلزال
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران تؤكد دعمها للشعب الأفغاني إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وخلّف أكثر من ألفي قتيل. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة.وقال عراقجي إن إيران مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات للشعب الأفغاني، مؤكدا أنها أرسلت نحو 200 طن من المساعدات الإنسانية حتى الآن.وضرب زلزال قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، سلسلة جبال الهندوكوش في أفغانستان، يوم الأحد الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 2200 شخص، وفقا لآخر الإحصائيات.وأمس الخميس، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرقي أفغانستان.
عراقجي: مستعدون لتقديم المساعدات اللازمة إلى أفغانستان بعد الزلزال

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران تؤكد دعمها للشعب الأفغاني إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وخلّف أكثر من ألفي قتيل.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة.
وقال عراقجي إن إيران مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات للشعب الأفغاني، مؤكدا أنها أرسلت نحو 200 طن من المساعدات الإنسانية حتى الآن.
الزلزال الذي ضرب سوريا على مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة هندو كوش في أفغانستان
16 أبريل, 02:00 GMT
وضرب زلزال قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، سلسلة جبال الهندوكوش في أفغانستان، يوم الأحد الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 2200 شخص، وفقا لآخر الإحصائيات.
وأمس الخميس، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرقي أفغانستان.
