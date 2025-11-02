https://sarabic.ae/20251102/مشهد-ساحر-للشفق-القطبي-في-سماء-النرويج-فيديو-1106658459.html
مشهد ساحر للشفق القطبي في سماء النرويج... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشفق القطبي، سجلها أحد سكان النرويج من نافذة منزله.
نادي الفيديو
النرويج
وتُعدّ النرويج موقعًا مثاليًا لمشاهدة الشفق القطبي، وأدى ازدياد النشاط الشمسي في الآونة الأخيرة إلى زيادة تواتر رؤيته، وأحيانًا يُمكن رؤيته جنوبًا أكثر من المعتاد.وتقع النرويج وسط منطقة الشفق القطبي الشمالي، ووفقا لإعلام محلي، فإن احتمال رؤيته هناك هي 100%، في أية ليلة تكون خالية من الغيوم بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار.وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، التقط أحد رواد فضاء "ناسا" صورة لـ"قطار فضائي" من أقمار "ستارلينك" الصناعية في خلفية الشفق القطبي.ويوجد حاليًا أكثر من 8400 قمر من هذا النوع تدور في مدار الأرض، مسببةً تداخلًا كبيرًا يزعج علماء الفلك.
النرويج
نادي الفيديو, النرويج
مشهد ساحر للشفق القطبي في سماء النرويج... فيديو
