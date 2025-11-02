مشهد ساحر للشفق القطبي في سماء النرويج... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251102/مشهد-ساحر-للشفق-القطبي-في-سماء-النرويج-فيديو-1106658459.html
مشهد ساحر للشفق القطبي في سماء النرويج... فيديو
مشهد ساحر للشفق القطبي في سماء النرويج... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشفق القطبي، سجلها أحد سكان النرويج من نافذة منزله. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T12:40+0000
2025-11-02T12:40+0000
نادي الفيديو
النرويج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074121163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b26d47c589d582afb6e6ef730e4d319.jpg
وتُعدّ النرويج موقعًا مثاليًا لمشاهدة الشفق القطبي، وأدى ازدياد النشاط الشمسي في الآونة الأخيرة إلى زيادة تواتر رؤيته، وأحيانًا يُمكن رؤيته جنوبًا أكثر من المعتاد.وتقع النرويج وسط منطقة الشفق القطبي الشمالي، ووفقا لإعلام محلي، فإن احتمال رؤيته هناك هي 100%، في أية ليلة تكون خالية من الغيوم بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار.وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، التقط أحد رواد فضاء "ناسا" صورة لـ"قطار فضائي" من أقمار "ستارلينك" الصناعية في خلفية الشفق القطبي.ويوجد حاليًا أكثر من 8400 قمر من هذا النوع تدور في مدار الأرض، مسببةً تداخلًا كبيرًا يزعج علماء الفلك.
https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تكشف-مصدر-الحرارة-المرتبط-بالشفق-القطبي-1096730341.html
النرويج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074121163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cb00557c8b4fb613e9a96c063eee9d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, النرويج
نادي الفيديو, النرويج

مشهد ساحر للشفق القطبي في سماء النرويج... فيديو

12:40 GMT 02.11.2025
CC BY 2.0 / Auvo Korpi / 2023.02.26 Aurora_4الأضواء الشمالية في فنلند
الأضواء الشمالية في فنلند - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
CC BY 2.0 / Auvo Korpi / 2023.02.26 Aurora_4
تابعنا عبر
انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشفق القطبي، سجلها أحد سكان النرويج من نافذة منزله.
وتُعدّ النرويج موقعًا مثاليًا لمشاهدة الشفق القطبي، وأدى ازدياد النشاط الشمسي في الآونة الأخيرة إلى زيادة تواتر رؤيته، وأحيانًا يُمكن رؤيته جنوبًا أكثر من المعتاد.
وتقع النرويج وسط منطقة الشفق القطبي الشمالي، ووفقا لإعلام محلي، فإن احتمال رؤيته هناك هي 100%، في أية ليلة تكون خالية من الغيوم بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار.
الشفق القطبي الشمالي والغيوم التي ينعكس عليها ضوء القمر، في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
دراسة تكشف مصدر الحرارة المرتبط بالشفق القطبي
12 يناير, 16:32 GMT
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، التقط أحد رواد فضاء "ناسا" صورة لـ"قطار فضائي" من أقمار "ستارلينك" الصناعية في خلفية الشفق القطبي.
ويوجد حاليًا أكثر من 8400 قمر من هذا النوع تدور في مدار الأرض، مسببةً تداخلًا كبيرًا يزعج علماء الفلك.
