وزيرة الثقافة الروسية: الحوار بين روسيا ومصر في مجال السينما يشهد تطورا ديناميكيا
وزيرة الثقافة الروسية: الحوار بين روسيا ومصر في مجال السينما يشهد تطورا ديناميكيا
صرحت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، بأن الحوار بين روسيا ومصر، في مجال السينما، يشهد تطورًا ديناميكيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت ليوبيموفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، أمس السبت: "لقد شهد الحوار في مجال السينما تطورًا ديناميكيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة".وأشارت إلى أن "الأفلام المصرية تُعرض سنويًا في المهرجانات السينمائية الروسية".وحضرت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، أمس السبت، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس المراسم الرسمية.وشارك في الحفل 18 رئيسا، و12 ملكا وحاكما، و8 رؤساء وزراء، بالإضافة إلى 40 وزيرا ورئيسا للبرلمان من مختلف أنحاء العالم، في حدث يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ المتاحف الأثرية الحديثة.ونشرت ليوبيموفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، صورا من حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.وكتبت تعليقا على الصور: "أنا على ثقة بأن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية بشكل كبير، كواحدة من أكبر وأحدث المراكز الأثرية، ونحن نستعد بالفعل لمشاريع مشتركة جديدة".
وزيرة الثقافة الروسية: الحوار بين روسيا ومصر في مجال السينما يشهد تطورا ديناميكيا

09:15 GMT 02.11.2025
وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا
صرحت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، بأن الحوار بين روسيا ومصر، في مجال السينما، يشهد تطورًا ديناميكيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وقالت ليوبيموفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، أمس السبت: "لقد شهد الحوار في مجال السينما تطورًا ديناميكيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة".
وأشارت إلى أن "الأفلام المصرية تُعرض سنويًا في المهرجانات السينمائية الروسية".

وأضافت: "فيما يتعلق بالتعليم الإبداعي، يشارك الجانب المصري سنويا في المنتدى الثقافي للأطفال، ويشارك الشباب المبدعون من مصر بنشاط في ورش العمل والمحاضرات، التي يقدمها كبار المعلمين الروس، ما يُظهر مواهبهم المتميزة في الفنون الأدائية".

وحضرت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، أمس السبت، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس المراسم الرسمية.
وزير السياحة المصري شريف فتحي علي عطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير يسعى لجعل مصر قبلة لدارسي علم المصريات
أمس, 14:00 GMT
وشارك في الحفل 18 رئيسا، و12 ملكا وحاكما، و8 رؤساء وزراء، بالإضافة إلى 40 وزيرا ورئيسا للبرلمان من مختلف أنحاء العالم، في حدث يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ المتاحف الأثرية الحديثة.
ونشرت ليوبيموفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، صورا من حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
وكتبت تعليقا على الصور: "أنا على ثقة بأن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية بشكل كبير، كواحدة من أكبر وأحدث المراكز الأثرية، ونحن نستعد بالفعل لمشاريع مشتركة جديدة".
