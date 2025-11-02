وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251102/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-حزب-الله-يلعب-بالنار-والرئيس-اللبناني-يماطل-1106654437.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون، "يماطل في جهود نزع سلاح "حزب الله" اللبناني"، على حد زعمه، وحذّر من أن... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T07:57+0000
2025-11-02T07:57+0000
إسرائيل
لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101676114_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_52c0d5b01a18fa8b91b87e80bf96bc2e.jpg
وكتب كاتس عبر منصة "إكس"، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل "مسؤول كبير في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، و3 عناصر آخرين من القوة": "حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل".وأضاف: "يجب الوفاء بالتزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وإخراجه من جنوب لبنان".وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، متعهدًا: "سنواصل تطبيق أقصى درجات الصرامة، ولن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس السبت، تحييد عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم في وقت سابق من اليوم، منطقة كونين جنوبي لبنان، وقضى على "الإرهابي إبراهيم محمد رسلان، الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي، والذي كان يهمّ بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عنصر-من-قوة-الرضوان-في-حزب-الله-جنوب-لبناني-1106622039.html
https://sarabic.ae/20251031/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-ضابط-صيانة-في-حزب-الله-اللبناني-فيديو-1106597494.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101676114_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_59aa60c9780d52d67e60a7814de3a6fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

07:57 GMT 02.11.2025
© AP Photo / Bebeto Matthewsوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون، "يماطل في جهود نزع سلاح "حزب الله" اللبناني"، على حد زعمه، وحذّر من أن "إسرائيل ستتحرك إذا لم تفعل بيروت ذلك"، وفق تعبيره.
وكتب كاتس عبر منصة "إكس"، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل "مسؤول كبير في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، و3 عناصر آخرين من القوة": "حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل".
وأضاف: "يجب الوفاء بالتزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وإخراجه من جنوب لبنان".
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، متعهدًا: "سنواصل تطبيق أقصى درجات الصرامة، ولن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس السبت، تحييد عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم في وقت سابق من اليوم، منطقة كونين جنوبي لبنان، وقضى على "الإرهابي إبراهيم محمد رسلان، الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي، والذي كان يهمّ بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من "قوة الرضوان" في حزب الله جنوبي لبناني
أمس, 08:37 GMT
وزعم الجيش الإسرائيلي أن "أنشطة العنصر الإرهابي شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أنه سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف ضابط صيانة في "حزب الله" اللبناني.. فيديو
31 أكتوبر, 13:34 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала