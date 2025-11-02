https://sarabic.ae/20251102/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-حزب-الله-يلعب-بالنار-والرئيس-اللبناني-يماطل-1106654437.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون، "يماطل في جهود نزع سلاح "حزب الله" اللبناني"، على حد زعمه، وحذّر من أن... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وكتب كاتس عبر منصة "إكس"، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل "مسؤول كبير في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، و3 عناصر آخرين من القوة": "حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل".وأضاف: "يجب الوفاء بالتزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وإخراجه من جنوب لبنان".وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، متعهدًا: "سنواصل تطبيق أقصى درجات الصرامة، ولن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس السبت، تحييد عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم في وقت سابق من اليوم، منطقة كونين جنوبي لبنان، وقضى على "الإرهابي إبراهيم محمد رسلان، الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي، والذي كان يهمّ بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

