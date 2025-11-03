https://sarabic.ae/20251103/ترامب-حركة-حماس-ستدمر-إذا-لزم-الأمر-1106671179.html
ترامب: حركة حماس سيتم تدميرها إذا لزم الأمر
ترامب: حركة حماس سيتم تدميرها إذا لزم الأمر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن حركة حماس الفلسطينية ستُدَمَّر إذا استلزم الأمر، وأن الحركة على علم بذلك. 03.11.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "إذا أردتُ أن يتخلوا عن سلاحهم، سأجعلهم يتخلون عن سلاحهم بسرعة كبيرة. هم سيكونون... سيتم تدميرهم. وهم يعلمون ذلك."يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
ترامب: حركة حماس سيتم تدميرها إذا لزم الأمر
03:10 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 04:57 GMT 03.11.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن حركة حماس الفلسطينية ستُدَمَّر إذا استلزم الأمر، وأن الحركة على علم بذلك.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "إذا أردتُ أن يتخلوا عن سلاحهم، سأجعلهم يتخلون عن سلاحهم بسرعة كبيرة. هم سيكونون... سيتم تدميرهم. وهم يعلمون ذلك."
وأضاف ترامب بأن "حماس يمكن أن تُقضى فورًا إذا لم تتصرف كما ينبغي."
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.